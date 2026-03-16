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Calcio | 16 marzo 2026, 11:17

Calcio | Un Pietra Ligure nervoso si perde ad Arenzano, non basta il gol di Santanocito

I biancocelesti terminano la gara ancora una volta in dieci uomini, espulso Dominici

Calcio | Un Pietra Ligure nervoso si perde ad Arenzano, non basta il gol di Santanocito

Il Pietra Ligure abdica alla rincorsa al primo posto.

La sconfitta sul campo dell’Arenzano ha riportato a galla vecchi limiti, soprattutto caratteriali, della formazione biancoceleste.

Eppure la squadra di mister Moraglia era riuscita anche a sbloccare il risultato grazie a una bella conclusione dalla distanza di Santanocito. Una rondine che, però, non ha spalancato le porte alla primavera pietrese nella ripresa.

Vernice è apparso sorpreso sul colpo di testa di Battaglia, mentre il raddoppio crociato è maturato sugli sviluppi di una rimessa laterale, con la retroguardia pietrese impacciata nel contenere Sakhi.

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata anche l’espulsione per reazione di Dominici, a sette giorni di distanza dal rosso sventolato a Santiago Sogno. Due ingenuità che, nella sfida contro il Busalla, impediranno al Pietra di schierare un vero riferimento offensivo.

Le possibilità di promozione, attraverso i playoff, restano ovviamente ancora vive, ma i biancocelesti dovranno ritrovare la giusta lucidità mentale per permettere alle proprie qualità tecniche di emergere.

ARENZANO - PIETRA LIGURE 2-1

Marcatori: 33’ Santanocito, 58’ Battaglia, 90’ Sakhi
 

Arenzano: Faggiano, Prisco, Agostino, Lagorio, Bonanno, Genduso, Ghinassi, Castiglione, Battaglia, Pastorino, Pellicciari. 

Allenatore:  Cocco
 

Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Ravoncoli, Leo, Insolito, Giglio, Dominici, Malagrida, Santanocito, Prudente E., Fatnassi. 

All.enatore: Moraglia
 

Arbitro: Corellino di Genova

Redazione

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