Calcio | Un Pietra Ligure nervoso si perde ad Arenzano, non basta il gol di Santanocito

Il Pietra Ligure abdica alla rincorsa al primo posto.
La sconfitta sul campo dell’Arenzano ha riportato a galla vecchi limiti, soprattutto caratteriali, della formazione biancoceleste.
Eppure la squadra di mister Moraglia era riuscita anche a sbloccare il risultato grazie a una bella conclusione dalla distanza di Santanocito. Una rondine che, però, non ha spalancato le porte alla primavera pietrese nella ripresa.
Vernice è apparso sorpreso sul colpo di testa di Battaglia, mentre il raddoppio crociato è maturato sugli sviluppi di una rimessa laterale, con la retroguardia pietrese impacciata nel contenere Sakhi.
A complicare ulteriormente la situazione è arrivata anche l’espulsione per reazione di Dominici, a sette giorni di distanza dal rosso sventolato a Santiago Sogno. Due ingenuità che, nella sfida contro il Busalla, impediranno al Pietra di schierare un vero riferimento offensivo.
Le possibilità di promozione, attraverso i playoff, restano ovviamente ancora vive, ma i biancocelesti dovranno ritrovare la giusta lucidità mentale per permettere alle proprie qualità tecniche di emergere.
ARENZANO - PIETRA LIGURE 2-1
Marcatori: 33’ Santanocito, 58’ Battaglia, 90’ Sakhi
Arenzano: Faggiano, Prisco, Agostino, Lagorio, Bonanno, Genduso, Ghinassi, Castiglione, Battaglia, Pastorino, Pellicciari.
Allenatore: Cocco
Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Ravoncoli, Leo, Insolito, Giglio, Dominici, Malagrida, Santanocito, Prudente E., Fatnassi.
All.enatore: Moraglia
Arbitro: Corellino di Genova