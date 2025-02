Calcio. Non sarà Ermanno Frumento il nuovo allenatore della Spotornese: "Le tempistiche non sono idonee"

Il nome di Ermanno Frumento circolava da un po' di tempo, in merito a un possibile arrivo sulla panchina della Spotornese.

L'allenatore ha confermato i contatti avvenuti nelle ultime ore con il sodalizio biancazzurro, dopo la separazione con Davide Ferraro, ma non ha ritenuto opportuno accettare la proposta.

"Ringrazio ovviamente la Spotornese - ha dichiarato Frumento - per l'interessamento. In un altro momento della stagione avrei potuto accettare con entusiasmo questa possibilità. Ora credo che le tempistiche non siano idonee, arrivato ormai all'inizio di febbraio".