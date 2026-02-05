Ciclismo | Trofeo Laigueglia, l'appunto dell'opposizione: "Dubbiosi sullo spostamento ad Albenga, bene aver salvato la data della corsa"

Apprendiamo dai vari organi di stampa delle vicissitudini che sta affrontando il Comune di Laigueglia e, come gruppo consiliare di opposizione, riteniamo opportuno chiarire la nostra posizione, che ci trova rammaricati per il poco coinvolgimento da parte della maggioranza, ma convinti delle nostre idee”. Lo affermano i consiglieri comunali Roberto Sasso del Verme, Massimiliano D’Apolito e Claudia Arduino.

“Per quanto riguarda la partenza del Trofeo Laigueglia da Albenga, la riteniamo un tentativo positivo per salvare la data della corsa, che altrimenti sarebbe andata persa. Tuttavia, siamo dubbiosi sullo spostamento nel comune di Albenga, poiché si trova lontano territorialmente dalla Baia del Sole, e ora siamo in attesa di conoscere i dettagli del percorso. Inoltre, sottolineiamo lo scarso coinvolgimento nelle decisioni, sia del nostro gruppo, sia delle varie associazioni operanti sul territorio”.