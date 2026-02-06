 / Calcio

Calcio | 06 febbraio 2026, 10:55

Calcio | Eccellenza, arbitro da Castellammare di Stabia per il derby valbormidese

Le designazioni per la ventesima giornata

Bergonzi dirigerà San Francesco Loano - Molassana

ARENZANO FOOTBALL CLUB – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)
 

CARCARESE – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Christian Messina (Castellammare di Stabia)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Filippo Morbelli (Albenga)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – FEZZANESE
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

GOLFOPARADISOPRORECCO C.A. – CAMPOMORONE SANT’OLCESE
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
 

PIETRA LIGURE 1956 – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Matteo Novelli (Alessandria)
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)

