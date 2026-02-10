Trofeo Laigueglia, altra novità sul percorso: i corridori transiteranno anche sulla Cipressa

Il Trofeo di Laigueglia mercoledì 4 marzo transiterà dalla Cipressa.

La storica salita della Milano-Sanremo sarà protagonista quindi della classica che apre la stagione ciclistica italiana. Un'ulteriore novità sul percorso dopo la partenza da Albenga che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane sia i commercianti che la minoranza laiguegliese (leggi QUI).

Dopo un primo passaggio a Laigueglia, i ciclisti affronteranno in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per poi attraversare Imperia e salire sulla Cipressa. Il tracciato proseguirà sulla Ciclovia Riviera dei Fiori e successivamente ripercorrerà parte del percorso a ritroso, con nuove ascese su Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele.

Da Laigueglia si entrerà quindi nella fase più selettiva con la salita di Colla Micheri, affrontata più volte durante la gara, seguita dalle salite di Testico e Cima Paravenna, prima del rientro verso la costa. Nel finale, dopo un secondo passaggio su Colla Micheri e un circuito conclusivo da ripetere due volte, la corsa si deciderà negli ultimi chilometri con un tratto iniziale in leggera discesa e gli ultimi 400 metri pianeggianti, con una leggera deviazione e restringimento della carreggiata poco prima del traguardo che non sarà in via Roma ma ritorna nella sede storica in Corso Badarò che aveva visto i trionfi per esempio di Eddy Merckx nelle edizioni 1973 e 1974.

Nel frattempo nella giornata di oggi sono state ufficializzate le squadre che prenderanno il via : 9 i team World Tour, 10 i Pro Teams e 5 le squadre Continental tra cui la formazione giovanile, i cosiddetti "Rookies" della Red Bull Bora Hansgrohe nella quale corre il Campione del Mondo Under23 il genovese Lorenzo Finn.

World Tour: Bahrain Victorious, EF Education Easypost, Groupama Fdj United, Lotto Intermarché, Nsn Cycling Team, Soudal Quick-Step, Team Jayco AlUla, Uae Team Emirates, XDS Astana Team.

Pro Teams: Bardiani CSF 7 Saber, Caja Rural Seguros RGA, Cofidis, MBH Bank CSB Telecom Fort, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling, Solution Tech Nippo Rali, Team Polti VisitMalta, Totalenergies, Tudor Pro Cycling Team, Unibet Tietema Rockets.

Continental: Beltrame TSA Tre Colli, Biesse Carrera Premac, General Store Essegibi F.lli Curia, Petrolike, Red Bull Bora Hansgrohe Rookies