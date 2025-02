Calcio, Carcarese. Domenica in discesa per Battistel: "Bravi a guadagnare subito la superiorità numerica, ora giochiamoci le nostre carte con il Pontelungo" (VIDEO)

“Nell’espulsione arrivata all’inizio della partita, credo ci sia del merito nostro, abbiamo fatto una bella giocata per liberare Diamanti solo davanti al portiere, da lì è nato il fallo che ha condizionato tutta la gara. Poi siamo stati bravi a sbloccarla nei primi minuti, nonostante loro si fossero chiusi per difendersi, e a fare subito il raddoppio per poi trovare il terzo e quarto gol nel secondo tempo. Il campionato? Noi possiamo modificare solo i risultati delle nostre partite, vedremo alla fine cosa avremo fatto noi e cosa avranno fatto gli altri. Domenica con il Pontelungo sarà una partita difficile, loro stanno facendo un ottimo campionato, quando sono venuti al Corrent sono andati in vantaggio 2-0, noi siamo dovuti andare a riprenderla. La prepareremo bene in settimana e poi andremo a giocarci ad Albenga le nostre carte”

L’intervista a mister Battistel dopo Carcarese-San Cipriano