Tra le bellezze della Riviera di Ponente pedalando da Varigotti: domenica 8 febbraio una giornata dedicata al ciclismo

Sarà epicentro del mondo ciclistico locale Finale Ligure che, nel prossimo fine settimana e precisamente domenica 8 febbraio, ospiterà partenza e arrivo di prove dedicate al ciclismo di resistenza e al cicloturismo di lunga distanza organizzate dal Gruppo Sportivo Ponente Ligure col sostegno del Comune. Protagonista, in particolare, sarà uno dei borghi più noti e suggestivi dalla Riviera di Ponente: Varigotti.

Inserite nel circuito Nord Ovest Master Audax, saranno tre gli eventi che, ancora una volta dopo il successo dello scorso dicembre, uniranno sport, territorio e promozione turistica, valorizzando uno dei tratti costieri più suggestivi della Liguria.

Cuore logistico delle manifestazioni sarà, come detto, Varigotti con ritrovo, partenza e arrivo presso il Centro Civico Roberto Fontana in via Aurelia 233. Per tutte le prove sono previsti punti di controllo ufficiali con ristoro lungo il percorso, pacco gara e diploma di partecipazione per tutti i partecipanti, oltre all’omologazione dei brevetti Audax per le prove competitive. Al termine delle manifestazioni, il rientro a Varigotti sarà accompagnato dal tradizionale pasta party presso il bar “Varicottis”.

La prova più impegnativa sarà “I 300 del Ponente”, che si sviluppa su un percorso di 275 chilometri interamente costiero. Dalla partenza di Varigotti, i partecipanti percorreranno inizialmente la Riviera di Levante fino ad Arenzano, per poi rientrare nel borgo saraceno e proseguire verso Ponente attraversando numerosi centri della costa ligure fino a Ventimiglia, con successiva inversione di marcia e rientro finale a Varigotti. Una sfida di grande fascino, che attraversa l'intero Ponente ligure e mette alla prova resistenza e determinazione dei ciclisti.

Accanto ad essa, il programma prevede la “RandoFinale!”, un percorso Audax di 191 chilometri che si sviluppa verso Ponente lungo la via Aurelia, affrontando i tre capi storici della Milano Sanremo (Mele, Mimosa e Berta), sfruttando la panoramica pista ciclabile nel tratto compreso tra Imperia e Ospedaletti. Anche in questo caso sono previsti punti di controllo a San Lorenzo al Mare e Ventimiglia, prima del rientro conclusivo a Varigotti.

Completa il calendario la “Cicloturistica Varigotti - San Lorenzo al Mare”, pensata per un pubblico più ampio e orientata al piacere della pedalata e alla scoperta del territorio. Il percorso segue la costa verso Ponente fino a San Lorenzo al Mare, con rientro a Varigotti dopo il controllo intermedio, mantenendo lo stesso spirito di condivisione e valorizzazione paesaggistica che caratterizza l'intero evento.

«Ancora una volta la nostra città si conferma, grazie all'impegno delle tante realtà sportive locali come in questo caso il Gruppo Sportivo Ponente Ligure, centro nevralgico per lo sport e, in particolare, per il mondo delle due ruote a pedali - commenta l'assessore finalese allo Sport, Valter Sericano - E' quindi per noi un onore e un piacere accogliere ed essere centro nevralgico di questa manifestazione che, con le sue tre anime, promuove la disciplina ciclistica ma rappresenta un importante momento di promozione del territorio e di destagionalizzazione».