Ciclismo | Le previsioni meteo fermano la Gran Fondo Città di Loano, appuntamento rimandato al 15 febbraio

A causa delle avverse previsioni meteo previste per il fine settimana, la Gran Fondo Città di Loano 2026, inizialmente in programma domenica 8 febbraio, è stata rinviata.

Gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’evento a domenica 15 febbraio, al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate per atleti e pubblico.

Restano invariati programma e modalità di partecipazione, salvo ulteriori comunicazioni ufficiali.