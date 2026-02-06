Ciclismo | Le previsioni meteo fermano la Gran Fondo Città di Loano, appuntamento rimandato al 15 febbraio

A causa delle avverse previsioni meteo previste per il fine settimana, la Gran Fondo Città di Loano 2026, inizialmente in programma domenica 8 febbraio, è stata rinviata.
Gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’evento a domenica 15 febbraio, al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate per atleti e pubblico.
Restano invariati programma e modalità di partecipazione, salvo ulteriori comunicazioni ufficiali.
