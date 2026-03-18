Volley femminile | Carcare diesel contro Villa Levi, la vittoria arriva al tie break (FOTOSERVIZIO)

Partita tiratissima e lunghissima quella che vedeva opposte l'Acqua Calizzano Carcare alle ponentine dell'Hotel Villa Levi. Come sempre le ragazze di casa partono con il freno a mano tirato, nonostante la brillante vittoria di sette giorni fa a Cogoleto. Molti errori in battuta e parecchie palle fuori anche in fase di attacco, consegnano di fatto il set alle ospiti 25 a 20. Nel secondo si intravede una timida reazione, anche se sono sempre le ospiti in vantaggio, l'aggancio avviene quasi in chiusura di set, ma ai vantaggi le biancorosse sprecano diverse occasioni per chiuderlo e così le più esperte ospiti le puniscono con un 29 a 27, che fa male.

Nel terzo i giochi sembrano fatti dopo una disastrosa partenza che vede le giovani carcaresi sotto 6 a 1, poi piano piano sotto l'incessante incitamento di Fazio e di tutto il pubblico le biancorosse recuperano e vincono meritatamente 25 a 19. Le ospiti sembrano essersi smarrite sul più bello e le ragazze di casa che adesso giocano in scioltezza surclassando le ponentine, 20 a 10, poi il solito passaggio a vuoto che costa cinque punti consecutivi e finalmente si chiude 25 a 16. Al tie break le dianesi partono forte, le ragazze di casa però non si scompongono e punto dopo punto recuperano andando al cambio campo sull'8 a 7.

Provano ancora ad allungare le ospiti, ma le biancorosse rimontano ancora e chiudono ai vantaggi 17 a 15 dopo quasi due ore e mezzo di gioco. Vista la precaria classifica era una partita da tre punti ma visto come si era messa, due sono oro colato.