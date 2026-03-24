Volley | Finali Under 16, festa Vitrum & Glass Pallavolo Carcare: è valbormidese il gradino più alto del podio territoriale

Un ultimo weekend appena trascorso carico di passione sportiva al palazzetto “Alessia Berruti” di Finale Ligure, palcoscenico delle finali territoriali "Under 16" femminili di volley. Un appuntamento sentito, che ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, pronto a sostenere con entusiasmo le giovani protagoniste in campo.

Nella finale per il terzo posto l’Albenga ha conquistato il gradino più basso del podio imponendosi in rimonta per 3-2 sul Celle Varazze, al termine di una sfida combattuta e avvincente che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori.

La finalissima ha visto invece di fronte le valligiane della Vitrum & Glass Pallavolo Carcare e le imperiesi della S.A.L.C. Serramenti Imperia Volley. La struttura finalese, gremita in ogni ordine di posto, ha fatto da cornice a un’atmosfera da grande evento: tamburi, trombe, bandiere e cori hanno accompagnato l’ingresso in campo delle squadre, trasformando il palazzetto in un vero e proprio catino.

Fin dalle prime battute Carcare ha preso il controllo del gioco, mostrando una pallavolo fluida ed efficace. Il palleggio ha saputo variare con continuità le soluzioni offensive, alternando attacchi dalle bande e dall’opposto e coinvolgendo con successo anche le centrali, precise in fase conclusiva. Imperia ha provato a restare in scia, ma nel finale del primo set le biancorosse hanno allungato chiudendo 25-21.

Nel secondo parziale la formazione guidata da Fazio e Giordani ha mantenuto alta la concentrazione, aumentando il divario. Quando il muro non bastava, una difesa attenta e un libero particolarmente reattivo hanno neutralizzato i tentativi avversari, portando il set sul 25-16.

Spinte anche dal calore di un buon numero di tifosi al seguito, le carcaresi hanno affrontato il terzo set con grande determinazione. I tentativi di rientro da parte della panchina imperiese, con diversi cambi, non hanno però invertito l’inerzia dell’incontro. Carcare è rimasta sempre avanti, gestendo il vantaggio fino al definitivo 25-21 che ha sancito il successo per 3-0.

Al fischio finale è esplosa la festa: tra lacrime di gioia e abbracci, le biancorosse hanno celebrato un traguardo importante, frutto del lavoro svolto da atlete, staff tecnico e società. Un successo costruito nel tempo, nonostante le difficoltà del territorio nel sostenere e far crescere il movimento giovanile. Ora, per Carcare, è il momento di godersi il titolo e celebrare un obiettivo pienamente meritato.