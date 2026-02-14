Calcio | Prima Categoria B: sabato con cinque anticipi, urgono punti per Speranza e Veloce

Per descrivere il momento di difficoltà di Speranza e Veloce sono sufficienti i numeri e l'assenza di risultati utili da inizio 2026.

Sia i rossoverdi di Pisano che i granata di Morbelli devono però iniziare a cambiare ritmo per evitare di presentarsi al rush finale del campionato con qualche ansia di troppo: entrambi iclub sono appaiati a quota 19 punti, proprio ai margini della zona playout, motivo per cui le trasferte in casa di Old Boys Rensen e Valsecca necessitano di tutte le attenzioni del caso.

Entrambe le gare si giocheranno alle 15:00, la stessa finestra oraria di Rossiglionese - Sciarbo & Cogo.

Il programma degli anticipi si aprirà alle 14:00 con Rabona - Audace Campomorone, seguita alle 14:30 dal big match di giornata tra la capolista Olimpic e il Multedo, terza forza del girone B.

Livescore attivo su Svsport.it