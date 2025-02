Pallanuoto. La Rari Nantes Savona non inciampa, Ortigia regolata 10-7

Ancora una vittoria per la Rari Nantes Savona che, nell'incontro valevole per la 18esima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 maschile, ha piegato Ortigia 10-7.

Sotto di un gol a fine primo tempo, la squadra biancorossa ha saputo imporre il suo ritmo nel secondo e soprattutto nel terzo tempo (parziale di 5-0 in favore di Nicosia e compagni) avendo così la meglio sugli ospiti guidati in panchina da Stefano Piccardo.

Per il tecnico savonese Alberto Angelini buone indicazioni in vista degli impegni futuri.

LA PARTITA

A precedere la sfida un minuto di raccoglimento in memoria di Romolo Parodi, storico giocatore e allenatore di Ortigia, originario di Genova, scomparso nei giorni scorsi. Primo tempo equilibrato e scorrevole al punto che per vedere un gol bisogna attendere 2.41 dalla fine: Inaba trafigge Nicosia e porta avanti gli ospiti sfruttando una situazione di superiorità numerica. La Rari prova a reagire ma alcune decisioni arbitrali e un super Tempesti mantengono inviolata la porta dei siciliani. Nel secondo tempo bastano poco meno di trenta secondi per vedere il pareggio biancorosso: a 7.31 va a segno Figlioli. A 6.56 sorpasso Rari con Bruni, a 6.27 è ancora Figlioli con una bordata imprendibile a far esultare il pubblico (non proprio delle grandi occasioni complice anche l'orario del match) della Zanelli.



A 5.54 Ortigia a segno con l'uomo in più e con il gol dell'ex: Campopiano beffa Nicosia (rivedibile nell'occasione) sul primo palo. La reazione della Rari porta a colpire due traverse in pochi istanti, mentre a 3.50 si riscatta Nicosia con un gran intervento che precede il ritorno al gol di Savona: a 3.29 rete di Occhione. Ortigia si conferma una compagine di tutto rispetto e a 2.59 si riporta a -1 con il gol di Giribaldi, che sfrutta nuovamente la superiorità numerica.



Prima dell'intervallo lungo, Nicosia sventa ben tre tentativi ravvicinati degli ospiti mantenendo così la Rari in vantaggio. Problemi tecnici al tabellone della Zanelli fanno tardare l'inizio del terzo tempo, ma dopo qualche minuto il gioco riprende con ritmi elevati e a 6.38 la Rari allunga con Occhione in superiorità numerica. A 5.44 il numero 5 biancorosso cala il tris personale con una perfetta conclusione dalla distanza. La squadra di Angelini difende bene (anche trovandosi momentaneamente con due uomini in meno) e in attacco costringe i siciliani al fallo da espulsione: è così che a 4.34 Bruni firma il gol del +4. A 2.23 rigore per Savona, Bruni trasforma.



Le energie abbandonano Ortigia: a 1.04 segna Figlioli, mentre a 0.24 Rizzo su rigore colpisce il palo. Gli ultimi 8 minuti scorrono rapidi e a 6.03 segnano gli ospiti in superiorità numerica con La Rosa. A 3.40 rete savonese di Patchaliev, a 4.54 ancora rete con l'uomo in più per Ortigia (Cassia). A 2.04 e nell'ultimo minuto di gioco Nicosia è battuto in entrambe le occasioni da La Rosa. Finisce così 10-7 in favore dei padroni di casa.