Pallacanestro Alassio | Settimana ricca di partite, ecco il recap dal club gialloblu

A riposo la prima squadra maschile, sono scese in campo le ragazze e tante squadre sia del settore giovanile femminile che maschile. Ecco il dettaglio:



C FEMMINILE: Le gialloblu vanno vicine al colpaccio contro una delle formazioni che occupano la parte alta della classifica: "Dopo un brutto avvio recuperiamo e diamo vita a una partita equilibrata per tutti i 40 minuti che alla fine sorride alla squadra di casa ma da gran consapevolezza a noi in vista dei play off"..

APS 51 - PONENTE 47



UNDER19 REGIONALE: Gli alassini affrontano la trasferta di Pegli con diverse assenze ma nonostante ciò riuscono a condurre in porto la partita grazie a un'ottimo avvio e contenendo i tentativi di rimonta avversari.

PEGLI 59 - PONENTE 72



UNDER 17 FEMMINILE: Due gare in questi sette giorni che confermano gli enormi miglioramenti del gruppo delle 2009-10: "A Savona, con Cestistica, controlliamo con sicurezza la partita legittimando il 2° posto mentre con Pegli, vincitrice del campionato, riduciamo nettamente il gap dando vita a una partita intensa e ben giocata che ci dà un'estrema fiducia per il futuro. Chiudiamo con 14 vinte e 2 sole sconfitte un bellissimo campionato".

CESTISTICA 45 - PONENTE 63

PONENTE 57 - PEGLI 73



ALLIEVE CSI PIEMONTE: Bella partita casalinga dove tutte le ragazze chiamate in causa giocano bene contro la compagine piemontese scesa in Riviera per una bella giornata di basket in rosa.

ALASSIO 76 - MONVISO 16



UNDER 16 MASCHILE: Trasferta a Varazze, dopo quella di Pietra Ligure, per l'Under 16 che gioca e da modo sia agli allenatori che ai giocatori stessi di confermare i miglioramenti da inizio anno.



UNDER 15 REGIONALE: Sconfitta casalinga contro la capoclassifica dove i ponentini registrano diverse assenze che riducono notevolmente le rotazioni.

PONENTE 47 - VENTIMIGLIA 92



UNDER 14 FEMMINILE: Trasferta a ranghi ridotti, nello spezzino, dove le ponentine giocano non al completo contro una formazione fisica che merita la posta in palio.

CANALETTO 60 - PONENTE 37



UNDER 13 NBA: Seconda sconfitta stagionale per i ragazzi in divisa Clippers che patiscono la contenitiva difesa loanese e non giocano con le giuste letture pur non essendo facile a questa età: "Nel nostro percorso di crescita partite come questa ci fanno capire tante cose e ci danno modo di verificare su cosa migliorare principalmente".

ALASSIO 58 - LOANO 63



UNDER 13 WNBA: Bella gara per le dodici convocate che consolidano il primato grazie al contributo di tutte. La formazione spezzina di Lerici non si è mai arresa ma le ponentine hanno evidenziato notevoli miglioramenti.

PONENTE 73 - LANDINI 18



ESORDIENTI: gialloblù in versione diesel che approcciano senza la giusta intensità l'incontro ma che pian piano escono fuori dalle difficoltà iniziali aggiudicandosi un match non facile.

ALASSIO 10 - ANDORA 6



MINIBASKET: Aquilotti-Gazzelle di scena ad Andora che confermano i miglioramenti da inizio stagione e bel torneo interno Scoiattoli-Libellule 2017-18 nel week end ! W IL MINIBASKET