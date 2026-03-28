Pallacanestro Alassio | Si è chiusa una settimana con tante partite di alto livello

Prima squadra, giovanili maschili e femminili, minibasket nella settimana gialloblu, ecco il dettaglio:



DR2: Sconfitta nella prima partita della fase TOP dove i gialloblu non giochiamo al massimo contro una squadra di livello che ha terminato al primo posto nel girone B. Il cammino è lungo e stimolante in questa fase dove il livello si alza notevolmente.

DLF SPEZIA 81 - ABC ALASSIO 63



UNDER 19 REGIONALE: Contro la capolista i gialloblu giocano troppo a fasi alterne per competere quando si trovano squadre di qualità: "E' da trovare continuità per tutti i 40 minuti visto che abbiamo ragazzi con un ottimo futuro davanti"

ABC ALASSIO 75 - VADO 86



UNDER 17 GOLD: Trasferta a Rapallo contro la squadra prima in classifica ulteriormente rinforzata con ragazzi stranieri di gran fisicità. "Da migliorare la nostra tenuta nei momenti difficili perchè la sconfitta era preventivabile ma si poteva far meglio."

NEXT STEP 97 - PONENTE 46



UNDER15 ECCELLENZA: "I ragazzi sono dentro un sogno che resterà impresso per sempre in chi l'ha vissuto. Per 65 minuti, contro una squadra di Serie A, siamo anche stati avanti ma alla fine ad accedere alla finale va chi doveva: nei fatti contro un "marziano" abbiamo dimostrato di potercela giocare ma quando sono due diventa impresa ardue e Derthona ha due giocatori "fuori categoria". Ora ci giocheremo il 3°-4° posto e successivamente uno spareggio per le fasi nazionali, ce lo avessero detto a inizio anno avremmo subito firmato".

PONENTE 83 - DERTHONA 69

DERTHONA 70 - PONENTE 45



UNDER 14 REGIONALE: Due partite e due vittorie contro squadre di maggiore qualità rispetto a ciò che non dica il risultato finale, segno della crescita di tutto il gruppo gialloblu che si appresta anche a giocare un bel torneo a Torino nel periodo pasquale.

PONENTE 85 - FINALE 37

BVC 30 - PONENTE 85



UNDER 13 NBA: In divisa Clippers gli alassini ottengono due successi, uno sofferto a Imperia e uno con Cairo che, senza guardare la classifica, ci fa ben sperare per il futuro dei prossimi anni. "Accederemo sicuramente ai play off con il giusto spirito di migliorare e imparare"

IMPERIA 62 - ALASSIO 64

ALASSIO 77 - CAIRO 26



UNDER13 WNBA: Successo interno in divisa Knicks dove le presenti non fanno rimpiangere le assenti, segno della crescita di tutte all'interno della squadra:"Siamo imbattute e con un'intercambiabilità difficile da trovare in una squadra Under 13, merito di tutte le ragazze".

PONENTE 74 - SCAT 24



UNDER12 CSI GENOVA: Bella partita con gli amici di Arenzano-Cogoleto con tutti i cestisti protagonisti in campo da ambo le parti.

ALASSIO 12 - ARENZANOCOGO 4



MINIBASKET: Trasferta a Vado per gli Aquilotti-Gazzelle (9-10 anni) e bella mattinata dedicata ai Pulcini-Paperine (4-5-6 anni) nel week end dedicato al minibasket con gli Scoiattoli-Libellule (7-8 anni) pronti per la prossima settimana.