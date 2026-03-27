Basket | Pallacanestro Alassio. Filotti nella prima fase per l'Under 14, buone notizie anche per l'Under 13

Senior e giovanili gialloblù stanno andando a gonfie vele in questa stagione. La Prima Squadra è alla fase TOP, l’Under 19 e l’Under 17 Gold Ponente occupano le posizioni di vertice dei rispettivi campionati, l’Under 15 Eccellenza è tra le migliori quattro di un campionato nazionale ma questa settimana chi ruba la scena è l’Under 14 che con le ultime partite ha confermato il primato del girone A da imbattuta con quattordici gare vinte su quattordici disputate e l’Under 13 NBA che in divisa Clippers ha superato la capolista Olimpia consolidando il secondo posto in classifica in attesa dei play off contro le squadre degli altri gironi.

L’Under 14 (nella foto) ha chiuso la prima fase con 1198 punti fatti e 661 subiti in un girone A che comprendeva in ordine di classifica Olimpia, Loano, Finale, Bvc Sanremo, Cairo, ABC Le Torri e Cestistica Savonese: “Ora viene il bello con i play off dove si contenderanno il titolo regionale le prime dei gironi A, B e C. Il nostro girone è stato più combattuto di ciò che non dicono i numeri veri e propri. Adesso le migliori del girone A, tra cui noi, si confronteranno con le prime del genovese (girone B) e del levante ligure (girone C) per l’assegnazione del titolo. Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a farlo che prima viene la crescita dei ragazzi rispetto ai risultati ma confrontarsi con le migliori permetterà sicuramente un ulteriore step nel percorso giovanile dei nostri giocatori”.

Anche l’Under 13 in versione NBA,con la divisa dei Los Angeles Clippers, sta disputando un ottimo campionato con un ruolino di marcia, a questo punto della stagione, di 15 gare vinte e 2 perse occupando la seconda posizione del girone A che comprende in ordine di classifica Olimpia, Alassio, Loano, Imperia, Vado, Andora, Ventimiglia, Bordighera, Le Torri e Cairo: “Lunedì siamo riusciti a superare l’Olimpia che era imbattuta e con la quale all’andata avevamo perso di un solo punto. Sicuramente anche in questo campionato arriveremo ai play off dove cercheremo di giocare, divertirci, crescere e fare più partite possibili.”

“Siamo orgogliosi di tutto il settore giovanile, sia maschile che femminile, con la volontà mai nascosta di cercare di accompagnare più ragazzi e più ragazze possibili in Prima Squadra nel mondo senior per permettere a chi ha passione per questo sport di praticarlo anche in età adulta”.