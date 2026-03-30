Basket | Loano si prepara alla terza edizione del Torneo Mini delle Palme

Venerdì 3 e sabato 4 aprile al PalaGarassini e al PalaGuzzetti di Loano si terrà la terza edizione del Torneo Mini delle Palme organizzato dall'Asd Basket Loano Garassini e dall'Ad Pallacanestro Loano.



Anche quest'anno la manifestazione vedrà lo svolgimento, in contemporanea, di due tornei, uno maschile e uno femminile: ciò è stato possibile grazie allo sforzo e all'impegno dei dirigenti e dello staff di entrambe le società.



Il torneo maschile è dedicato alla categoria Aquilotti Big, ossia bambini nati nel 2015-2016 provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Il torneo femminile vedrà l'impegno di squadre under 14 liguri.



Ad affrontarsi sui parquet loanesi saranno giovanissimi atleti di Don Bosco Crocetta Basket Torino, Asd Basket Le Torri di Albenga, Minibasket Nizza, Derthona, Cestistica Spezzina, Pallacanestro Vado, Basket Cogoleto, Amatori Pallacanestro Savona, My Basket Genova e, ovviamente, Basket Loano Garassini e Ad Pallacanestro Loano.



Le partite dei due tornei si terranno venerdì 3 aprile dalle 10.30 alle 19 presso il PalaGarassini di via Matteotti e presso il PalaGuzzetti di via Foscolo; sabato 4 aprile dalle 9.30 alle 19 al PalaGarassini si svolgeranno le fasi conclusive dei gironi e le finali.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e Fip Liguria.



