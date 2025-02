Beach volley. Arriva la chiamata azzurra da coach Nicolai per il valbormidese Filippo Garra

Filippo Garra continua a farsi strada nel panorama della pallavolo italiana, sia indoor che sulla sabbia. Lo schiacciatore classe 2005, originario della Val Bormida, è una delle giovani promesse del volley nazionale. Attualmente in forza alla Negrini La Bollente Acqui in Serie A3, ha già avuto l’opportunità di vestire la maglia azzurra e ora il suo talento è seguito con grande interesse anche dai tecnici del beach volley.

Recentemente, Garra è stato convocato a Montesilvano, in Abruzzo, per uno stage con la nazionale maschile. L’invito è arrivato direttamente dal neo direttore tecnico Paolo Nicolai, ex campione olimpico e figura di riferimento per la disciplina. Durante l’allenamento, ha potuto confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori italiani, tra cui Daniele Lupo, ex compagno di Nicolai e icona del beach volley mondiale.

Lo scorso luglio, Garra ha ottenuto la qualificazione agli Europei di beach volley a Myslowice, in Polonia, giocando in coppia con Gabriel Marini Da Costa e sotto la guida di Emanuele Sbravati, allenatore savonese di grande esperienza. Inoltre, nel 2023 ha contribuito alla qualificazione della nazionale Under 20 agli Europei di pallavolo indoor in Montenegro, dimostrando la sua versatilità tra i due mondi della pallavolo.