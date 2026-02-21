Pallanuoto | La Rari Nantes Savona domina l'Ortigia, esordio per i giovani Fruttero e Corallo

Grande prova di forza per la Rari Nantes Savona, che tra le mura amiche della piscina “Zanelli” supera nettamente il C.C. Ortigia 1928 con il punteggio di 18-8. L'incontro, valevole per la 16^ giornata della Regular Season di Serie A1 2025/2026, ha visto i padroni di casa padroneggiare la vasca di Corso Colombo.

Protagonista assoluto della serata è stato l'ungherese Oliver Leinweber, miglior marcatore del match con un poker di reti. Al festival del gol hanno partecipato anche Capitan Rizzo con una tripletta, seguiti dalle doppiette di Figlioli, Bruni, Guidi e Marini, e dalle marcature singole di Rocchi, Damonte, Occhione e Gullotta.

La serata è stata impreziosita da due momenti significativi per il vivaio biancorosso: l'esordio assoluto in Serie A1 per i giovanissimi Michel Fruttero (classe 2009) e Leonardo Corallo (classe 2010).

Non c’è però tempo per festeggiare: i ragazzi di Alberto Angelini sono già attesi da un appuntamento cruciale. Mercoledì 25 febbraio alle ore 19:00, sempre alla "Zanelli", la Rari Nantes Savona affronterà i francesi del C.N. Marseille per l'andata degli ottavi di finale di Euro Cup.



BANCO BPM R.N. SAVONA – C.C. ORTIGIA 1928 18 – 8

Parziali (3 – 0) (4 – 4) (5 – 1) (6 – 2)



TABELLINO

Formazioni

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 1, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo 3, Gullotta 1, Bruni 2, Condemi, Guidi 2, Leinweber 4 (di cui 1 su rigore), Marini 2, Giotta Lucifero, Fruttero, Corallo.

Allenatore Alberto Angelini.



C.C. ORTIGIA 1928: Ruggiero, Rossi 1, Torrisi, Baksa 3, Di Luciano, Giribaldi, Tringali, Carnesecchi 1, Radic, Marangolo, Aranyi, Tankosic 2, Valenza, Trimarchi 1, Scordo.

Allenatore Stefano Piccardo.



Arbitri: Antonio Guarracino di Napoli e Matteo Giacchini di Civitavecchia.

Delegato Fin : Luca Bianco di Gavardo (Brescia).



Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 10 / 12 + 1 rigore realizzato.

C.C. ORTIGIA 1928: 6 / 16.



Spettatori : 150 circa.