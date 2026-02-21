Pallanuoto | Aperitivo con la Rari Nantes Savona, alle 18:00 c'è l'Ortigia alla Zanelli

E' tempo di tornare in acqua tra le mura della piscina "Zanelli" per la Rari Nantes Savona.
Per i biancorossi di Angelini, appuntamento alle 18:00 per il confronto contro Ortigia.
Per i liguri, attualmente terzi in solitaria con 39 punti, l'obiettivo è la conquista dei tre punti, per consolidare la posizione e mantenere il passo di Pro Recco (45) e AN Brescia (42).
Il programma odierno vedrà alle 15:00 lo scontro diretto a metà classifica tra Canottieri Napoli e Pallanuoto Trieste. Contemporaneamente, l'AN Brescia fa visita al Telimar.
Un'ora più tardi L'Iren Genova Quinto riceverà l'Olympic Roma (diretta su Waterpolo Channel).
Alle 18:00, in parallelo alla sfida di Savona, il match tra Florentia e Roma Vis Nova.
Il turno si completerà mercoledì 25 febbraio con i posticipi del Posillipo (derby con Salerno) e della capolista Pro Recco (a Bologna contro la De Akker).
La Classifica:
Pro Recco Waterpolo 45
AN Brescia Team 42
Banco BPM RN Savona 39
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 29
De Akker Team 22
Pallanuoto Trieste 21
Iren Genova Quinto 21
AC Group Canottieri Napoli 21
Training Academy Olympic Roma 17
Roma Vis Nova Pallanuoto 17
Telimar 15
RN Nuoto Salerno 13
CC Ortigia 1928 10
RN Florentia 3