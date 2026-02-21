Pallanuoto | Aperitivo con la Rari Nantes Savona, alle 18:00 c'è l'Ortigia alla Zanelli

E' tempo di tornare in acqua tra le mura della piscina "Zanelli" per la Rari Nantes Savona.

Per i biancorossi di Angelini, appuntamento alle 18:00 per il confronto contro Ortigia.

Per i liguri, attualmente terzi in solitaria con 39 punti, l'obiettivo è la conquista dei tre punti, per consolidare la posizione e mantenere il passo di Pro Recco (45) e AN Brescia (42).

Il programma odierno vedrà alle 15:00 lo scontro diretto a metà classifica tra Canottieri Napoli e Pallanuoto Trieste. Contemporaneamente, l'AN Brescia fa visita al Telimar.

Un'ora più tardi L'Iren Genova Quinto riceverà l'Olympic Roma (diretta su Waterpolo Channel).

Alle 18:00, in parallelo alla sfida di Savona, il match tra Florentia e Roma Vis Nova.

Il turno si completerà mercoledì 25 febbraio con i posticipi del Posillipo (derby con Salerno) e della capolista Pro Recco (a Bologna contro la De Akker).

La Classifica:

Pro Recco Waterpolo 45

AN Brescia Team 42

Banco BPM RN Savona 39

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 29

De Akker Team 22

Pallanuoto Trieste 21

Iren Genova Quinto 21

AC Group Canottieri Napoli 21

Training Academy Olympic Roma 17

Roma Vis Nova Pallanuoto 17

Telimar 15

RN Nuoto Salerno 13

CC Ortigia 1928 10

RN Florentia 3