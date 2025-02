Calcio, Promozione. All'Albissole basta Polito con un pasticcio del Finale: al "Borel" è 0-1

FINALE - ALBISSOLE 0-1 (33' Polito)

45'+5' finisce qui, l'Albissole porta via tre punti che chiudono virtualmente il discorso salvezza per i ceramisti mentre continua lo sprofondo del Finale.

45'+4' cross dalla destra di Mancini, non ci arriva Cuka. Forse è l'ultima occasione del match.

45' ci saranno 4 minuti di recupero.

43' ci prova con la forza della disperazione il Finale ma sono sterili gli attacchi dei giallorossi. Albissole che non riesce a dare più peso ai suoi attacchi. Gara ora molto aperta.

39' esce l'autore della rete che fin qui decide il match, Polito. Al suo posto in campo Cuka.

38' Polito si gira al limite dell'area, tiro deviato e calcio d'angolo per l'Albissole.

35' secondo cambio per mister Sarpero che cambia l'attacco: dentro Andreazza per Diana.

34' occasione ancora sugli sviluppi di un piazzato per i giallorossi, Arzarello da due passi non trova la deviazione.

33' ammonito Arzarello nel Finale, intanto esaurisce le sostituzioni la squadra di casa con Renda al posto di Belvedere.

32' ben calciata a rientrare la punizione da Belvedere, un difensore albissolese rischia l'autorete con la deviazione di testa ma Scatolini e il palo evitano la rete del pareggio.

30' primo avvicendamento nelle file biancazzurre: Nacci lascia spazio a Mancini.

26' occasione per il raddoppio in contropiede dell'Albissole, Diana si fa ingolosire e anziché servire un compagno calcia da posizione defilata mandando fuori.

24' cambia ancora il Finale mentre la squadra ospite ancora non ha usufruito della sua panchina. Dentro Palumbo, fuori Shpuza: Finale sempre più a trazione anteriore.

23' punizione dai venti metri circa per l'Albissole affidata a Nacci, sfera che sorvola la traversa.

16' terza sostituzione per il Finale che manda dentro G. Brollo per Dagnino, non al meglio della condizione.

15' corner dalla sinistra per l'Albissole, sul secondo palo c'è Diana che non riesce però a trovare la deviazione giusta e manda a lato.

12' secondo cambio tra le fila dei giallorossi: Trevisano prende il posto di Cafarotti.

11' corner dalla destra calciato da Nacci, Bertozzi alza ancora in angolo e sulla seconda battuta fallo di mano richiesto dai ceramisti. Non c'è nulla per il signor Fara.

9' tenta il tiro a giro Taku, spostato terzino con l'uscita di Brollo, palla alta.

3' suggerimento laterale di Belvedere, Halaj contrastato da Chiarlone e palla a Bertozzi che calcia di prima intenzione sfiorando l'incrocio dei pali.

1' comincia subito con un cambio la ripresa: nel Finale fuori V. Brollo, dentro Bertozzi.

SECONDO TEMPO



45'+2' finisce con un calcio d'angolo non sfruttato dal Finale la prima frazione di gioco.

45' saranno 2 i minuti di recupero.

44' tiro dal limite di Cancellara, Taku intercetta forse con un braccio ma il direttore di gara fa segno di proseguire. Proteste ospiti, espulso un assistente di mister Sarpero.

43' conclusione tagliata al volo di Caligaris, traiettoria respinta nell'area piccola da un difensore avversario.

38' corner calciato dalla sinistra da Cafarotti, Arzarello stacca ma è ostacolato da un compagno e manda fuori.

33' ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Fa tutto Polito che serve un assist a Diana respinto dalla difesa avversaria ma sui piedi dello stesso numero 11 ceramista che a quel punto può solo insaccare.

32' scontro a centrocampo, restano a terra due giocatori (uno per parte) tra le proteste delle panchine. Ammonito mister Sarpero.

30' buona chance per la squadra di mister Sarpero che però cerca troppo la giocata d'accademia; la difesa del Finale si riposiziona e libera.

25' intervento falloso di Iadanza su Cafarotti, ammonito il centrocampista ospite.

23' buona discesa di Dagnino sulla sinistra, cross invitante che però non trova nessun compagno pronto. Libera la difesa albissolese.

19' scivola V. Brollo regalando palla all'Albissole in una zona pericolosa, Polito lascia partire il diagonale ma trova la risposta di Scalvini che allunga in corner.

18' Nacci raccoglie un pallone respinto sull'angolo da lui stesso calciato e prova la conclusione dopo aver superato in area due difensori finalesi, fuori.

14' tentativo di prima intenzione dai venti metri circa di Dagnino non troppo convinto, ampiamente a lato.

10' conclusione dal limite di Diana leggermente deviata da Taku, senza problemi l'intervento di Scalvini.

6' azione confusa al limite dell'area albisolese, resta a terra un giocatore dei ceramisti; ammonito Halaj

2' partenza forte dei padroni di casa che conquistano subito il primo corner, senza frutti però.

1' squadre schierate con le classiche divise giallorossa e biancazzurra, sugli spalti nutrita presenza degli ultras albissolesi: si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici.

FINALE (4-3-3): Scalvini; Caligaris, Arzarello, Taku, V. Brollo; Shpuza, Pastorino, Dagnino; Cafarotti, Halaj, Belvedere.

A disposizione: Martinetti; Genta, Nazarenko, Bertozzi, Risso, Renda, G. Brollo, Palumbo, Trevisano.

Allenatore: M. De Lucis - L. Scalia

ALBISSOLE (4-3-1-2): Scatolini; Banchieri, Rolandi, Chiarlone, Minuto; Cancellara, Ghigliazza, Iadanza; Nacci; Diana, Polito.

A disposizione: Rossi; Mancini, Andreazza, Canepa, Zunino, Cuka, Saracco, Scarfi, Enzi.

Allenatore: C. Sarpero

Arbitro: G. Fara (Genova)

Assistenti: J. Hasa (Albenga) - K. El Fary (Savona)

Certo un occhio agli altri campi per i tanti testa-coda di giornata lo daranno entrambe le formazioni, ma solo a fine partita. Conquistare anzitutto i punti in palio sul green del "Borel" per Finale e Albissole è però di primaria importanza per poter ragionare sui rispettivi obbiettivi.

Cercare di agganciare la linea di galleggiamento sopra ai play-out, che resta comunque non troppo distante nonostante la vittoria manchi da un mese e mezzo, è la mira di Scalia e compagni; per i ceramisti un risultato positivo significherebbe invece restare ben lontani dalle zone calde con una vista ai play-off, comunque distanti alla vigilia otto lunghezze.