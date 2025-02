Calcio. Celle Varazze: Preti e Calcagno entrano e la decidono, le Civette battono 2-0 il Bogliasco e tengono il passo del Rivasamba

CELLE VARAZZE - BOGLIASCO 2-0 (80' Preti, 84' Calcagno)

FINISCE QUI! INGRANA LA SESTA IL CELLE VARAZZE, che tiene il passo del Rivasamba battendo 2-0 nel finale il Bogliasco. Di Preti e Calcagno, appena entrati dalla panchina, i gol partita, genovesi pericolosi soprattutto in avvio di ripresa con la traversa di Costa

91' si andrà avanti fino al novantacinquesimo

90' Akkari di potenza, Balducci risponde presente in due tempi

86' Costa su punizione, traiettoria precisa ma poco potente che non sorprende Mitu

84' IL BIS DELLE CIVETTE! Altra ripartenza fulminea finalizzata da Calcagno, che a tu per tu con Balducci apre il piattone destro mettendo probabilmente il sigillo sulla gara

83' punizione di Allocca dal limite, respinge la barriera di casa, che salva una situazione delicata dopo il vantaggio trovato pochi istanti prima

80' PRETI! CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Contropiede micidiale delle Civette, il traversone di Preti si trasforma in tiro sorprendendo sul primo palo Balducci, rete pesantissima per la squadra di Pisano

78' anche Allocca spende il cartellino falciando Righetti lanciato in ripartenza

76' ci prova anche Righetti, destro dalla lunetta che si perde alto, ma è un Celle Varazze che sta tentando di organizzare l'assalto finale

75' Preti fa tutto bene saltando un paio di avversari rientrando sul destro, sbagliata però la conclusione che finisce lontanissima dallo specchio

74' ammonito F. Sciaccaluga, evidente trattenuta ai danni di Gnecchi

73' Pisano lancia nella mischia anche Calcagno e Preti, lasciano il campo Botte e Sgambelluri

70' bello spunto di Sgambelluri che apre per il solito Zampano, che porta a casa calcio d'angolo

67' azione prolungata dei padroni di casa, il cross di Zampano viene però respinto sul primo palo da Canovi

62' entra Gnecchi al posto di Morando, primo cambio ordinato da Pisano

60' Orlando entra in area dal vertice mettendo in mezzo un pallone forte e teso che attraversa tutti i sedici metri, continua a faticare il Celle Varazze

56' meglio la squadra di Palermo in questo avvio di ripresa, ci prova ancora Costa da posizione quasi impossibile, pallone alto che non crea problemi a Mitu

51' TRAVERSA DI COSTA! Genovesi a un passo dal vantaggio: colpo di testa sul primo palo del numero dieci, il pallone sbatte sul legno e rimbalza sulla testa di Mura, che non riesce a spingere in rete a porta praticamente sguarnita

48' occasione Bogliasco con il contropiede finalizzato da Salvini, Mitu è bravo a respingere e a salvare i suoi

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Si chiude con la punizione a lato di Costa il primo tempo all'Olmo-Ferro: è 0-0 tra Celle Varazze-Bogliasco, tra poco il racconto della ripresa

43' corner archiviato con una girata in mischia di Guida che si perde abbondantemente alta

42' ancora Civette in avanti: Battaglia salta due avversari e calcia in precaria coordinazione sbattendo contro Allocca, Panepinto ci prova poi con il destro da fuori portando a casa deviazione e tiro dalla bandierina

41' la prima nitida occasione per il Celle Varazze capita sul mancino di Sassari, conclusione potente in diagonale salvata con il corpo da Balducci, bravo in uscita a chiudere lo specchio della porta

40' nel frattempo il Rivasamba sta vincendo 2-0 in casa del Serra Riccò

39' sinistro di Sassari dal limite, c'è la ribattuta della difesa genovese, aveva mosso bene palla la formazione di casa in questa circostanza

38' D. Alesso prova a sfondare per vie centrali, si chiudono le maglie blu del Celle Varazze a stoppare il numero otto biancorossoazzurro

35' Sgambelluri premia la sovrapposizione di Zampano che mette in mezzo la sfera, Balducci la fa sua dopo la deviazione di un compagno

33' più predominio da parte della squadra di Pisano, manca però precisione negli ultimi trenta metri, il Bogliasco sta difendendo con ordine e applicazione

29' Canovi in verticale per un compagno che non c'è, raccoglie Mitu che alimenta un nuovo tema offensivo delle Civette

23' ci prova Zampano dalla lunga distanza, destro potente che si spegne non distante dall'incrocio

17' traversone di Zampano che Battaglia prova a girare di testa verso lo specchio, pallone solo sbucciato che termina la sua corsa a lato

11' sta prendendo campo il Bogliasco, terreno di gioco piuttosto scivoloso dopo lo scroscio di pioggia a ridosso del fischio d'inizio

8' Mura tenta la semi rovesciata volante, ma il primo assistente alza la bandierina segnalando la posizione di fuorigioco dell'attaccante genovese

3' primo angolo a favore delle Civette, riesce in qualche modo a uscirne indenne la squadra di Palermo, che deve subito fare i conti con un approccio aggressivo da parte dei padroni di casa

1' si parte! Celle Varazze in completo blu, divisa bianco-rosso-azzurra per il Bogliasco

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu, Zampano, De Benedetti, Panepinto, Guida, Righetti, Battaglia, Sgambelluri, Sassari, Botte, Morando. A disposizione : Tredici, Calcagno, Akkari, Galatolo, Preti, Galatolo, Preti, Ravoncoli, Gnecchi, Padovan. Allenatore : Pisano

BOGLIASCO: Balducci, Orlando, Canovi, Lorefice, F. Sciaccaluga, Allocca, Carnemolla, D. Alesso, Mura, Costa, Salvini. A disposizione : Girardi, Fanchini, Manzi, G. Sciaccaluga, Arboco, Bagliano, P. Alesso, Pisotti, Moltedo. Allenatore : Palermo

Arbitro: Pettirossi (Genova)

Assistenti: Di Benedetto (Novi Lig.) - Rushanaj (Genova)