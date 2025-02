Calcio, Promozione. Si riparte dopo la rivoluzione in vetta, doppio confronto playoff - playout

Come ogni domenica risulta particolarmente vario il quadro delle partite nel girone A di Promozione, ma ogni gara continua ad avere un valore elevate complice la compattezza della graduatoria ai due capi della classifica.

A tal proposito, in testa, ci sono due nuove realtà, il Pontelungo e il Millesimo: i granata non dovranno avere cali di tensione contro il Cella, mentre i valbormidesi riceveranno il Ventimiglia sul campo amico.

A pochi chilometri la Carcarese dovrà regalarsi un segnale di reazione di fronte all’Argentina, dopo aver perso quel primato conservato dalla prima giornata e anche il proprio giocatore di maggior talento, Francesco Brignone.

Punti importanti in palio a Savona Genova, nel doppio incrocio playoff - playout Legino - Sampierdarenese e Sestrese - Bragno; riguardo la zona salvezza sarò da monitorare con attenzione anche l’esito di Finale - Albissole e Superba - San Cipriano.

Impegno in casa del Little Club, infine, per il Ceriale.