Pallanuoto. Il 7bello riparte con una vittoria: Ungheria battuta 13-12, doppietta di Bruni

L’Italia della pallanuoto maschile torna in vasca e lo fa nel migliore dei modi: spettacolo, gol e una vittoria di prestigio contro l’Ungheria per 13-12 alla piscina Scandone di Napoli, davanti a 3000 spettatori entusiasti.

Nel primo test ufficiale con le nuove regole (la principale il campo ridotto a 25 metri), il 7bello è partito fortissimo, toccando anche il +7 sull’8-1, per poi subire il ritorno dell’Ungheria, capace di riportarsi fino a un insidioso 13-12. Ma nel finale, a blindare il successo, ci ha pensato Gimmo Nicosia – portiere fresco di passaggio dalla Rari Nantes Savona alla Pro Recco – neutralizzando una pericolosa superiorità numerica ungherese guidata da Jansik.

Buone prove per gli alfieri della Rari scesi in vasca nelle fila azzurre: detto di Nicosia, anche se oramai da collocare alla voce ex, bene Damonte (pregevoli gli assist sul gol del 6-1 di Guerrato e sul 7-1 di Iocchi Gratta) e Patchaliev (anche lui in procinto di lascire Savona) a tabellino con un gol. Doppietta per Bruni, autore peraltro del 13esimo gol della squadra del ct Campagna risultato a conti fatti decisivo per la vittoria finale. In formazione anche Mario Guidi, anch'esso pronto a lasciare la Rari in direzione Trieste.



IL TABELLINO DI ITALIA-UNGHERIA 13-12

Italia: Nicosia, Di Fulvio 1, Damonte , Cannella 2, Ferrero, Patchaliev 1, Guerrato 3, Guidi, Iocchi Gratta 1, Bruni 2, Gianazza 1, Cassia, De Michelis, Condemi 2 (1 rig.). All. Campagna.

Ungheria: Csoma , Angyal 1, Manhercz 3 (1 rig.), Molnar 1, Batizi, Vismeg 1, Fekete 3, Burian 1, Kovacs 1, Nagy, Jansik 1, Tatrai, Mizsei, Szalai. All. Varga.

Arbitri: Stavridis (Gre) e Franulovic (Cro).

Note: parziali 3-1, 5-2, 2-4, 3-5. Usciti per limite di falli Szalai, Batizi, Cannella, Guerrato e Jansik nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 7/14 e Ungheria 6/12 + un rigore. Spettatori: 3000 circa.