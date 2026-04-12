Calcio | Il Vado vince a Lavagna e assapora la Serie C, Ligorna a -4 a tre gare dal termine

Missione compiuta per il Vado, che espugna il campo della Lavagnese con un successo pesantissimo e approfitta dello 0-0 tra Chisola e Ligorna per avvicinare in maniera concreta il traguardo finale. Una vittoria costruita nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e tatticamente bloccato.

L’avvio di gara vede una Lavagnese più intraprendente, sospinta dall’urgenza di fare punti salvezza. I padroni di casa si fanno vedere con qualche iniziativa dalla distanza e su palla inattiva, ma senza creare veri pericoli. Il Vado risponde con ordine, cercando di colpire sugli esterni: l’occasione più nitida del primo tempo è per Vita, che di testa chiama Bodrato a un grande intervento.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match. Il Vado alza il ritmo e trova il vantaggio al 56’: azione tutta sulla fascia destra, con Stampi che serve sul secondo palo Rosa, freddo nel battere Bodrato con un preciso diagonale. È la scintilla che accende gli ospiti.

La Lavagnese prova a reagire, ma il Vado è cinico e colpisce ancora al 62’: Vita si mette in proprio e lascia partire una conclusione dal limite, deviata quel tanto che basta per beffare il portiere e firmare il raddoppio.

Il match sembra in controllo, ma al 65’ i bianconeri rientrano in partita. Gabelli conquista un calcio di rigore e D’Antoni non sbaglia, riaprendo i giochi. Nel finale la pressione della Lavagnese aumenta: Di Giorgio sfiora il pari da distanza ravvicinata, trovando l’opposizione decisiva di capitan Bondioli.

Il Vado però resiste con compattezza, gestisce i minuti conclusivi con cambi mirati e porta a casa tre punti fondamentali. Il triplice fischio sancisce un successo che, unito al pareggio del Ligorna, avvicina sensibilmente i rossoblù al primo posto.

Per la Lavagnese resta l’amarezza di una sconfitta che complica ulteriormente la corsa salvezza, nonostante una prova generosa soprattutto nel finale.

LAVAGNESE - VADO 1-2

Marcatori: D'Antoni 65' rig, 56' Rosa, 62' Vita

Vado: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Gulinelli, Rosa, Pisanu, Ciccone, De Rinaldis, Stampi, Raffini, Vita.

A disposizione: Gattuso, Arras, Lazzarini, Cecchinato, Alfiero, Sacco, Bonotto, Alluci, Giacchino.

Allenatore: Pereyra ( Sesia squalificato).

Lavagnese: Bodrato, Ghigliotti, Piccioli, Zaccariello, Romanengo, D’Antoni, Lombardi, Reali, Berardi, Vannucci, Battistini.

A disposizione: Gragnoli, Gabelli, Garibotto, Di Giorgio, Daniello, Oneto, Albisetti, Marconi, Camiciottoli.

Allenatore: Scotto.

Arbitro: Gallo di Bologna.

Assistenti: Nicodemo di Sapri e Bertelli di Firenze.