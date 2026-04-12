Calcio | Serie D: la cura Boschetto funziona alla grande, il Celle Varazze doma anche il Varese con Donaggio e Capra

CELLE VARAZZE - VARESE 2-0 (45'+2' Donaggio rig., 76' Capra)

FINISCE QUI! Vittoria di platino per il Celle Varazze, che supera anche il Varese rilanciandosi definitivamente in chiave salvezza diretta. Le Civette soffrono nel primo tempo, ma la sbloccano a ridosso dell'intervallo con il rigore di Donaggio, sfruttando l'uomo in più per tutta la ripresa, in cui è Capra a siglare il definitivo 2-0 che allunga la striscia positiva dei biancoblu

94' gioca col cronometro il Celle Varazze, che manda in campo anche Giolfo al posto di Firman

92' fallo di frustazione di Guerini su Padovan, inevitabile il giallo per il numero sette del Varese

91' Bertini per Melani, cambia ancora Boschetto

90' cinque minuti di recupero

86' sprinta a destra Guerini, tiro cross violento che Albertoni respinge con i pugni, restano poi a terra Padovan e Cogliati dopo uno scontro al limite dell'area piccola

85' allontanato dalla panchina il vice di Boschetto, David Balleri. Direzione di gara nel complesso rivedibile...

83' Cogliati va giù in area dopo un contatto con Ciancio, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei lombardi. Ammonito nel frattempo Albertoni

82' annullato ad Insolito il gol del 3-0, posizione di fuorigioco dell'ex Pietra Ligure ravvisata dal secondo assistente

81' un cambio per parte a nove dal termine: nel Celle spazio ad Akkari al posto di Capra, Ciceri inserisce invece Bianchi per Berbenni

78' Boschetto richiama in panchina Donaggio, autore di un'ottima prova, al suo posto Insolito

76' CAPRA! IL RADDOPPIO DEL CELLE VARAZZE! Lancio lungo di Albertoni in profondità che sorprende la retroguardia del Varese, il numero sette biancoblu si invola tutto solo verso la porta superando in diagonale Bugli! Classica esultanza con doppia capriola, è 2-0 alla Natta

73' angolo di Capra che sfiora il gol olimpico direttamente dalla bandierina, traiettoria del pallone spostata dal vento, bravo Bugli sul primo palo ad intervenire

72' resta aggrappato alla partita il Varese, che sta lottando con tutto quello che ha nonostante lo svantaggio e l'uomo in meno

70' primo cambio nel Celle Varazze: Boschetto inserisce Calcagno al posto di Bortoletti

68' Marangon per Costante, terza sostituzione in casa biancorossa

63' piuttosto nervoso il Varese, irritato dalla direzione di gara del signor Bevere di Chivasso

61' punizione dalla trequarti destra di Ciancio, traiettoria troppo sul portiere che fa suo il pallone

60' ancora vicino al 2-0 il Celle Varazze! Decisivo Bugli a salvare su Bortoletti da due passi, nel frattempo ammonito Bertoni per fallo su Donaggio

56' Palesi al volo dalla distanza, soluzione complicata che non impensierisce la porta di Albertoni. Ha perso inevitabilmente spinta la squadra di Ciceri dopo un buon primo tempo, l'uomo in meno sta condizionando il gioco dei biancorossi

51' espulso per proteste anche il preparatore dei portieri del Varese, Abaterusso

49' ancora Celle Varazze: Bortoletti in verticale per Donaggio, diagonale angolato che Bugli riesce a deviare con la punta dei guantoni, ci sono tanti spazi per la squadra di Boschetto, rientrata dagli spogliatoi col morale alle stelle

48' Varese ridisegnato con una sorta di 3-4-1-1, Guerini giostra alle spalle di Cogliati

47' nota a margine: espulso a fine primo tempo il vice di mister Ciceri, Verdini. Proteste biancorosse in merito alla posizione di partenza di Capra sull'episodio del rigore trasformato poi da Donaggio

46' clamorosa palla gol per il Celle Varazze! Scavino delizioso di Capra che libera Donaggio al limite dell'area piccola, colpo di testa in tuffo che sfiora letteralmente il palo alla sinistra di Bugli

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo! Più Varese che Celle Varazze, ma le Civette sono avanti di un gol e di un uomo grazie al rigore trasformato da Donaggio a fil di sirena dopo il fallo di Taina - secondo giallo per lui - su Capra. Tra poco il racconto della ripresa

45'+2' DONAGGIO! IL CELLE VARAZZE E' IN VANTAGGIO! Piattone destro che spiazza Bugli, Civette avanti proprio a ridosso dell'intervallo! 1-0 all'Olmo-Ferro

45' Ciceri manda in campo il secondo portiere Bugli, esce Sovogui, uno dei migliori del primo tempo. Nel frattempo Donaggio sul dischetto pronto alla battuta

44' RIGORE PER IL CELLE VARAZZE ED ESPULSIONE PER TAINA! Possibile svolta del match! Strappo di Firman per vie centrali, gran lancio in verticale per Capra, che aggancia in maniera deliziosa saltando in uscita il portiere biancorosso, costretto a spendere il fallo. Secondo giallo per il numero uno lombardo che finisce sotto la doccia

42' altra ondata biancorossa, Sovogui accompagna l'azione liberando nuovamente Cogliati, il cui diagonale è deviato in angolo da Stanga

39' questa volta è Palesi a provarci dal vertice dell'area, rasoterra violento che dà solamente l'illusione ottica del gol terminando la sua corsa sull'esterno della rete, era comunque in traiettoria Albertoni

38' dopo un buon momento da parte dei padroni di casa, è tornata a spingere con maggiore continuità la formazione di Ciceri: cross basso di Palesi, Sovogui si gira di prima con il mancino, Stanga fa buona guardia

37' Varese in avanti, Cogliati lavora la sfera spalle alla porta, appoggio per Guerini che calcia di prima col sinistro, corpo troppo all'indietro e pallone dritto alle stelle

32' di nuovo Cogliati dalla lunetta, respinge col corpo Firman, ritmi più alti in questa fase

31' si rivede in avanti anche il Varese, botta da fuori di Cogliati, potenza ma non precisione nel tentativo del numero undici lombardo

30' occasione nitida per il Celle Varazze: Balan si libera in area del diretto avversario aprendo il piattone verso il palo più lontano, reattivo Taina che respinge in tuffo, raccoglie Miragliotta che mastica il sinistro favorendo l'intervento a terra del portiere biancorosso

27' prova ad alzare il baricentro la squadra di Boschetto, che muove palla da destra a sinistra: altro cross di Melani deviato da Agnelli, Donaggio intercetta di testa liberando proprio Melani che si era inserito in area, sinistro in precario equilibrio che si impenna sopra la traversa

22' calcia lo stesso Capra, solo esterno della rete per il numero sette delle Civette

21' uscita avventurosa fuori dai sedici metri di Taina, che travolge Capra al limite dell'area, ammonito il portiere del Varese, punizione interessante per i padroni di casa

20' Sovogui spina nel fianco della difesa biancoblu, altra conclusione in diagonale, questa volta col sinistro, il pallone termina un paio di metri sopra la traversa

16' cartellino giallo per Capra, punito l'intervento scomposto ai danni di De Ponti, primo ammonito del match

14' sponda aerea di Donaggio all'altezza della lunetta, Capra apre poi per Melani anticipato di un soffio in scivolata da Bertoni, potenziale chance per le Civette

12' Sovogui si libera facilmente di Stanga involandosi verso l'area avversaria, destro dal limite su cui si immola di testa Padovan deviando in angolo

9' Guerini dal vertice dei sedici metri, rasoterra debole e centrale che non impensierisce il portiere di casa, più Varese che Celle Varazze in questo avvio

8' costretto al primo cambio Ciceri, problema fisico per Qeros che esce zoppicante, al suo posto Malinverno. Sale Palesi a giocare nel ruolo di trequartista

7' la risposta del Celle Varazze: traversone forte e teso di Melani, si avvita in area Donaggio che di testa non riesce a indirizzare verso lo specchio, rimessa dal fondo per Taina

4' ancora i biancorossi in avanti: Cogliati sprinta a sinistra guadagnando il fondo, cross basso che Albertoni riesce ad intercettare anticipando Qeros appostato a due passi dalla linea di porta

2' ed è subito pericolosissima la squadra di Ciceri, Sovogui entra in area prima di allargare per Guerini, piattone sinistro che non gira abbastanza, sfera di poco a lato

2' Boschetto conferma il 3-5-2 con Ciancio davanti alla difesa, Bortoletti e Balan mezz'ali. Varese con il 4-2-3-1, Sovogui largo a sinistra, Cogliati punto di riferimento avanzato

1' si parte! Completo blu per il Celle Varazze, maglia rossa e pantaloncini bianchi per il Varese

PRIMO TEMPO

Formazioni :

CELLE VARAZZE: Albertoni; Stanga, Padovan, Firman; Miragliotta, Bortoletti, Ciancio, Balan, Melani; Capra, Donaggio. A disposizione : Marcone, De Benedetti, Calcagno, Akkari, Szerdi, Insolito, Giolfo, Bertini, Limongelli. Allenatore : Boschetto

VARESE: Taina, Agnelli, Berbenni, Bertoni, Costante, De Ponti, Guerini, Palesi, Sovogui, Qeros, Cogliati. A disposizione : Bugli, Marangon, Bruzzone, Malinverno, Fabris, Secondo, Tentoni, Bianchi, Barzotti. Allenatore : Ciceri

Arbitro: Bevere di Chivasso - Assistenti: Marino e Fedolfi di Parma