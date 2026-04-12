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Calcio | 12 aprile 2026, 14:52

Calcio | L'Albissole riprende in extremis il Ca de Rissi, ma per i ceramisti è un punto d'oro

Il Savona batte la Praese, ceramisti a +1 con una partita in più da disputare

Calcio | L'Albissole riprende in extremis il Ca de Rissi, ma per i ceramisti è un punto d'oro

ALBISSOLE - CA DE RISSI 2-2 (18' Barisone rig., 92' Cuka - 5' Spatari, 87' Peirotti)
 

51' FINISCE QUA! ALBISSOLE - CA DE RISSI TERMINA 2-2

51' brivido finale con Diana, pescato però in posizione irregolare

49' attimi di tensione in campo, doppio giallo a Favorito. Albissole in dieci

47' LA RIPRENDE CUKA!!! 2-2 AL FARAGGIANA, RETE PREZIOSISSIMA PER IL GIOVANE ATTACCANTE CERAMISTA

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' D'Aliesio per Invernizzi nell'Albissole, nel Ca de Rissi spazio a Serra per capitan Ferrari

42' CA DE RISSI IN VANTAGGIO! DESTRO FULMINEO DI PEIROTTI! PASTORINO NON CI ARRIVA SUL PALO LUNGO. OSPITI AVANTI

39' risponde Scala, Morin in campo al posto di Morin

38' riprende il valzer delle sostituzioni: c'è Cuka per Vierci nell'Albissole

35' 10 minuti al termine. Dubbio amletico per l'Albissole:  attaccare ed esposi alle ripartenze o tenersi stretto il punto visto il risultato di Savona - Praese? I ceramisti hanno anche una partita in più da disputare rispetto ai genovesi

30' salvataggio miracoloso di Favorito su Peirotti, il numero nove biancorosso aveva la porta spalancata. Un quarto d'ora alla fine

28' molto "fastidioso" il Ca de Rissi, capace di abbinare gamba e giocate interessanti nella trequarti avversaria. Spatari tenta nuovamente il blitz, il tentativo in acrobazia è alto

24' trema il Faraggiana su tiro di Tandazo, la palla esce dallo specchio per centimetri. Nel frattempo il Savona riallunga sulla Praese: 3-1 al Chittolina

20' ammonito Invernizzi

19' opportunità limpida per Diana a pochi centimetri dalla porta ospite, la difesa biancorossa trova la deviazione che salva Scatolini

17' nuova sostituzione per Scala, in campo Contu per Erhahon

13' punizione di Macagno, la barriera accomoda la respinta di Scatolini

11' doppio cambio Albissole: escono Moscatelli e Damonte, in campo Ghigliazza e De Cerchi

7' accorcia la distanze la Praese sul Savona, Albissole ancora capolista solitaria con un punto di vantaggio

5' si alza il vento sul Faraggiana, gara molto "impastata": tanti scontri e interruzioni

1' subito un cambio per il Ca de Rissi, Cavallo entra al posto di Mincolelli

SECONDO TEMPO
 

45' squadre negli spogliatoi 1-1 al Faraggiana

41' ammonito Scatolini per perdita di tempo

39' passa Barisone a destra, cross rasoterra intercettato dai biancorossi

35' si sgancia Favorito, cross per Diana interessante, il colpo di testa non è però sufficientemente potente

32' tentativo di lob  di Barisone su Scatolini, un colpo di vento non aiuta la traiettoria

31' uno dei rari errori di Basso, il centrocampista rimedia subito

28' questa volta è Barisone a stendere Erhahon, ammonito il terzino di casa

26' nota tattica: Albissole con il rombo in mediana, 3-5-2 per i genovesi

23' scambio Vierci - Macagno, con il numero 10 a restituire verso l'attaccante, pallone intercettato sul più bello

21' Il Savona sta vincendo 2-0 con la Praese, la notizia è arrivata al Faraggiana. Alzano il volume dei cori gli ultras ceramisti

18' BARISONE TRASFORMA! 1-1 AL FARAGGIANA!

17' RIGORE PER L'ALBISSOLE, ERHAHON STENDE BARISONE. KARTAL NON HA DUBBI, PENALTY NETTO E AMMONIZIONE

16' GOL ANNULLATO ALL'ALBISSOLE! Dopo il corner di Macagno Barisone è il più lesto a ribadire la respinta della traversa. C'è però la segnalazione di off side

14' sarà interessante capire per quanto gli ospiti riusciranno a mantenere questi ritmi, Scatolini inoperoso fino ad ora

8' inizio complicato per i ceramisti, la squadra di Scala viaggia a ritmi alti

5' CA DE RISSI IN VANTAGGIO! HA SEGNATO SPATARI GIRATA A POCHI PASSI DA PASTORINO, IL PORTIERE PUO' SOLO DEVIARE SULLA PARTE BASSA DELLA TRASVERSALE

4' buon avvio degli ospiti

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

Albissole: Pastorino, Barisone L., Damonte, Chiarlone, Favorito, Basso, Vierci, Moscatelli, Diana, Macagno, Invernizzi.

A disposizione: Negro, Minuto, Barisone P.,  Apicella, De Cerchi, D'Aliesio, Amenduni, Ghigliazza, Cuka.

Allenatore: Cattardico
 

Ca de Rissi: Scatolini, Diana, Mincolelli, Gerardi, Mastrogiovanni, Ferrari, Erhahon, Spatari, Peirotti, Garin, Tandazo.

A disposizione: Belloro, Bariani, Cavallo, Contu, Morin, Serra.

Allenatore: Scala
 

Arbitro: Kartal di Albenga

Assistenti: Trucco di Imperia e Albanese di Savona

Redazione

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