Calcio | L'Albissole riprende in extremis il Ca de Rissi, ma per i ceramisti è un punto d'oro

ALBISSOLE - CA DE RISSI 2-2 (18' Barisone rig., 92' Cuka - 5' Spatari, 87' Peirotti)
51' FINISCE QUA! ALBISSOLE - CA DE RISSI TERMINA 2-2
51' brivido finale con Diana, pescato però in posizione irregolare
49' attimi di tensione in campo, doppio giallo a Favorito. Albissole in dieci
47' LA RIPRENDE CUKA!!! 2-2 AL FARAGGIANA, RETE PREZIOSISSIMA PER IL GIOVANE ATTACCANTE CERAMISTA
45' saranno cinque i minuti di recupero
45' D'Aliesio per Invernizzi nell'Albissole, nel Ca de Rissi spazio a Serra per capitan Ferrari
42' CA DE RISSI IN VANTAGGIO! DESTRO FULMINEO DI PEIROTTI! PASTORINO NON CI ARRIVA SUL PALO LUNGO. OSPITI AVANTI
39' risponde Scala, Morin in campo al posto di Morin
38' riprende il valzer delle sostituzioni: c'è Cuka per Vierci nell'Albissole
35' 10 minuti al termine. Dubbio amletico per l'Albissole: attaccare ed esposi alle ripartenze o tenersi stretto il punto visto il risultato di Savona - Praese? I ceramisti hanno anche una partita in più da disputare rispetto ai genovesi
30' salvataggio miracoloso di Favorito su Peirotti, il numero nove biancorosso aveva la porta spalancata. Un quarto d'ora alla fine
28' molto "fastidioso" il Ca de Rissi, capace di abbinare gamba e giocate interessanti nella trequarti avversaria. Spatari tenta nuovamente il blitz, il tentativo in acrobazia è alto
24' trema il Faraggiana su tiro di Tandazo, la palla esce dallo specchio per centimetri. Nel frattempo il Savona riallunga sulla Praese: 3-1 al Chittolina
20' ammonito Invernizzi
19' opportunità limpida per Diana a pochi centimetri dalla porta ospite, la difesa biancorossa trova la deviazione che salva Scatolini
17' nuova sostituzione per Scala, in campo Contu per Erhahon
13' punizione di Macagno, la barriera accomoda la respinta di Scatolini
11' doppio cambio Albissole: escono Moscatelli e Damonte, in campo Ghigliazza e De Cerchi
7' accorcia la distanze la Praese sul Savona, Albissole ancora capolista solitaria con un punto di vantaggio
5' si alza il vento sul Faraggiana, gara molto "impastata": tanti scontri e interruzioni
1' subito un cambio per il Ca de Rissi, Cavallo entra al posto di Mincolelli
SECONDO TEMPO
45' squadre negli spogliatoi 1-1 al Faraggiana
41' ammonito Scatolini per perdita di tempo
39' passa Barisone a destra, cross rasoterra intercettato dai biancorossi
35' si sgancia Favorito, cross per Diana interessante, il colpo di testa non è però sufficientemente potente
32' tentativo di lob di Barisone su Scatolini, un colpo di vento non aiuta la traiettoria
31' uno dei rari errori di Basso, il centrocampista rimedia subito
28' questa volta è Barisone a stendere Erhahon, ammonito il terzino di casa
26' nota tattica: Albissole con il rombo in mediana, 3-5-2 per i genovesi
23' scambio Vierci - Macagno, con il numero 10 a restituire verso l'attaccante, pallone intercettato sul più bello
21' Il Savona sta vincendo 2-0 con la Praese, la notizia è arrivata al Faraggiana. Alzano il volume dei cori gli ultras ceramisti
18' BARISONE TRASFORMA! 1-1 AL FARAGGIANA!
17' RIGORE PER L'ALBISSOLE, ERHAHON STENDE BARISONE. KARTAL NON HA DUBBI, PENALTY NETTO E AMMONIZIONE
16' GOL ANNULLATO ALL'ALBISSOLE! Dopo il corner di Macagno Barisone è il più lesto a ribadire la respinta della traversa. C'è però la segnalazione di off side
14' sarà interessante capire per quanto gli ospiti riusciranno a mantenere questi ritmi, Scatolini inoperoso fino ad ora
8' inizio complicato per i ceramisti, la squadra di Scala viaggia a ritmi alti
5' CA DE RISSI IN VANTAGGIO! HA SEGNATO SPATARI GIRATA A POCHI PASSI DA PASTORINO, IL PORTIERE PUO' SOLO DEVIARE SULLA PARTE BASSA DELLA TRASVERSALE
4' buon avvio degli ospiti
1' si parte!
PRIMO TEMPO
Albissole: Pastorino, Barisone L., Damonte, Chiarlone, Favorito, Basso, Vierci, Moscatelli, Diana, Macagno, Invernizzi.
A disposizione: Negro, Minuto, Barisone P., Apicella, De Cerchi, D'Aliesio, Amenduni, Ghigliazza, Cuka.
Allenatore: Cattardico
Ca de Rissi: Scatolini, Diana, Mincolelli, Gerardi, Mastrogiovanni, Ferrari, Erhahon, Spatari, Peirotti, Garin, Tandazo.
A disposizione: Belloro, Bariani, Cavallo, Contu, Morin, Serra.
Allenatore: Scala
Arbitro: Kartal di Albenga
Assistenti: Trucco di Imperia e Albanese di Savona