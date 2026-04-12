Calcio | Promozione. IL SAVONA RIAPRE IL DISCORSO PLAYOFF! Praese sconfitta 3 a 2

SAVONA - PRAESE 3-2 (10’ Fabbri, 19’ Sassari, 66’ Silvestri - 48’ Falsini, 95’ Falsini)

98’ Finisce qui, un finale al cardiopalma ma alla fine il Savona conquista tre punti fondamentali

97’ Agostino miracoloso! Conclusione a giro di Chiarabini M., l’estremo difensore allunga sulla traversa e salva i suoi

95’ ACCORCIA LA PRAESE! Azione convulsa in area, ci mette il piede Falsini che dà speranza ai suoi in questo finale

95’ Lascia il campo Raja, al suo posto Saracco

93’ Calcia via il pallone, giallo per Iadanza

90’ Esce Fabbri, entra Iadanza

Saranno sei i minuti di recupero

87’ PRAESE AD UN PASSO DAL GOAL! Girata di Falsini, provvidenziale Agostino che mette in angolo

81’ Nuovo cambio per Sarpero con Fossati che prende il posto di Silvestri

78’ È il turno di Nelli, esce Sassari

73’ Due cambi per la Praese: entrano Trucco e Sacchi per Giorgi e Cova

72’ Doppio giallo per Chiarabini M. e Damonte, nasce tutto dalla bella uscita sui piedi del portiere Parodi sui piedi del giocatore del Savona, Damonte resta a terra reclamando un rigore, il giocatore genovese non è dello stesso avviso e tira uno schiaffo all’avversario, comportamento non visto però dal direttore di gara. Ammonito in panchina anche Incorvaia

66’ TRIS PER IL SAVONA! Veloce ripartenza sulla destra di Fabbri, palla che arriva a Burchi che allunga per Silvestri che calcia di prima intenzione. La palla viene deviata ma finisce comunque la sua corsa in fondo al sacco

64’ Ammonizione anche per Calcagno

61’ IL CLIMA SI SURRISCALDA! Damonte resta a terra, Raso M. lo trascina fuori dal campo e ne nasce una mini rissa, ne fa le spese il DS Barone che viene espulso

50’ Raso M. duro su Silvestri, giallo per lui

48’ ACCORCIA LE DISTANZE LE PRAESE! Falsini raccoglie un cross dalla sinistra e in girata dimezza le distanze

46’ Primo cambio del match, entra Chiarabini M. al posto di Di Gennaro

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, Savona che chiude meritatamente sul doppio vantaggio

47’ Colpo di testa di Schirru che termina a lato

46’ Cross di Calcagno per Silvestri che da posizione defilata cerca il goal: Parodi mette in corner

45’ Ammonizione per proteste all’indirizzo di Fiorucci

Saranno due i minuti di recupero

41’ Sassari tenta l’eurogoal dalla distanza calciando da centrocampo, tiro che finisce alto sopra la traversa

36’ Savona ad un passo dal tris: magia di Sassari che salta un avversario, cambio gioco per Silvestri che sembra perdere palla ma alla fine riesce ad allungare a porta sguarnita per Burchi che in scivolata non riesce a correggere in rete

29’ Missile dalla distanza di Fabbri che esce di un soffio. Ritmi che si sono abbassati dopo un avvio di gara a razzo. Intanto sull’altro campo che interessa alle due squadre l’Albissole sta pareggiando contro il Ca de Rissi per 1 a 1

19’ RADDOPPIO DEL SAVONA! Veloce ripartenza su rinvio di Agostino, Fabbri cambia gioco per Raja che rimette in mezzo per il numero 11 che fa sponda per Sassari che di testa trafigge ancora Parodi per il meritato 2 a 0

15’ Prende coraggio la Praese ma non riesce ad impensierire Agostino

10’ AL PRIMO AFFONDO PASSA IL SAVONA! Lancio in area quasi innocuo su cui però si avventa Fabbri che gira in rete in acrobazia e fa esultare un gremito Chittolina!

1' Inizia ora la sfida

PRIMO TEMPO

Big match di campionato al "Chittolina" di Vado Ligure, il Savona ospita la Praese in una delle sfide più delicate di questo finale di stagione. Un -6 che potrebbe diventare -3 al termine dei 90 minuti, ma che allo stesso tempo potrebbero diventare -6 facendo di fatto scappar via ancora una volta la formazione genovese a 180 minuti dal termine della regular season. Due squadre che stanno bene, in una giornata che si preannuncia infuocata lo spettacolo è assicurato!

SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, A. Damonte, G. Raja, M. Schirru, E. Colombo, A. Burchi, N. Turone, S. Sassari, M. Silvestri, A. Fabbri

A disposizione: M. Rosasco, A. Incorvaia, F. Iadanza, M. Rolandi, J. Saracco, G. Raso, C. Fossati, E. Nelli, B. Gamba

All: Sarpero Carlo



PRAESE: A. Parodi, M. Raso, F. Giorgi, A. Cova Ferrando, M. Chiriaco, A. Raso, A. Chiarabini, A. Fiorucci, F. Falsini, D. Canovi, N. Di Gennaro

A disposizione: A. Massone, G. Bignone, M. Serra Sánchez, M. Trucco, M. Bianchi, N. Ambrosetti, M. Acarbas, G. Sacchi, M. Chiarabini

All: Tedone Matteo



ARBITRO: T. Miraglia

ASSISTENTI: F. Di Benedetto, A. Frunza