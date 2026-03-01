Calcio | Promozione. Il Ceriale torna a vincere, ribaltata la Superba con D'Aiuto, Kacellari e Renda

CERIALE - SUPERBA 3-1 (Rapetti 17', D'Aiuto 20', Kacellari 74', Renda 79')

49' finisce qua

quattro di recupero

45' Gualberti ad un passo dal poker, respinge Cannavò

43' altro cambio: Gualberti per Mariani

37' Barone al posto di Franco

cambi Superba: escono Callà e Rapetti, dentro D. Ottogalli e Pasqualino

34' TRIS CERIALE CON RENDA, CHE DEVE SOLTANTO APPOGGIARE IN RETE IL CROSS DALLA SINISTRA

29' SEGNA IL CERIALE! SORPASSO BIANCOBLU CON KACELLARI. Assist perfetto verso il neoentrato, liberissimo a sinistra, bravo poi a non fallire a tu per tu

27' piazzato di Franco dritto sul fondo

25' Kacellari per Luca Beluffi nel Ceriale

21' Vultaggio e Mereto sono i cambi di Malinconico: fuori Badamassi e Palmisano

17' Renda per Buonocore e Guraglia per D'Aiuto nel Ceriale: primi cambi ordinati da Mambrin

15' scocca l'ora di gioco, un buon Ceriale in questa prima parte della ripresa, la Superba sta riuscendo a combinare ben poco e soprattutto sta avendo difficoltà ad uscire

12' ammonito Siri per aver fermato la ripartenza di Gabriele Beluffi

4' ancora un pericoloso da palla inattiva creato dal Ceriale, stavolta si salva con un offside la Superba dopo la spizzata parata da Cannavò. Partito bene il Ceriale

2' piazzato di Franco in mezzo, ribattuta e prova poi Destito, ma manda alto

1' subito un giallo per Guelfi

16:03 ripartiti

Dentro Malinconico al posto di Cadenasso, arrivata intanto l'ambulanza al Merlo per il n.10 dei genovesi

SECONDO TEMPO

49' si chiude ora la prima frazione, con un po' di nervoso. Gara invece decisa da due episodi finora, ritmo ok, ma mancano le palle gol

47' uno di recupero, si riprende tra poco, ma Cadenasso si è accomodato in panchina, ricevendo le cure del caso

45' ammonito Taku per uno scontro aereo oltre il consentito, si accende una piccola di discussione ma Cadenasso ha un taglio e la faccia letteralmente insanguinata: voleva il rosso la Superba

32' ancora un cross dalla destra, è la fascia dove la Superba sta sfondando con facilità quando aumenta i giri, l'azione prosegue e si chiude con un offside fischiato a Badamassi

29' gara vivace al Merlo, due episodi finora, ma buona intensità

20' PAREGGIA SUBITO IL CERIALE, TOCCO DI D'AIUTO SUL PIAZZATO DEFILATO DI FRANCO

17' SUPERBA AVANTI! Cross di Lanza e in mezzo ecco la deviazione vincente di testa di Rapetti. Seconda incursione in pochi minuti dell'esterno destro dei genovesi che stavolta serve l'assist per sbloccare la gara, bella trama, ma tutto troppo facile

5' botta di Badamassi sul primo palo dalla destra, alza in corner Gallo: partenza sprint della Superba e subito buoni ritmi

3' in ritardo Miranda su Palmisano, punizione per la Superba ma non sfruttata

15:00 partiti

PRIMO TEMPO

E' una gara importante quella che si appresta a disputare il Ceriale, dopo due pareggi e una sconfitta c'è bisogno di ritrovare i tre punti in una gara a portata, punti necessari per provare ad uscire dalla zona calda dei playout. Sentono l'importanza della sfida anche la Superba di Malinconico, subentrato qualche settimana fa e subito decisivo per dare una scossa alla squadra.

Formazioni

CERIALE: Gallo, Miranda, D'Aiuto, S. Destito, Franco, Taku, Shpuza, L. Beluffi, G. Beluffi, Buonocore, Mariani

A disposizione: Martinetti, Andreetto, Zaytsev, Folco, Guaraglia, Kacellari, Barone, Renda, Gualberti

Allenatore: Mambrin

SUPERBA: Cannavò, Siri, Palmisano, Guelfi, Ravera, Rapetti, Lanza, M. Ottogalli, Callà, Cadenasso, Badamassi

A disposizione: Torres, D. Ottogalli, Sacco, Pasqualino, Malinconico, Parmendola, Pesce Maineri, Vultaggio, Mereto

Allenatore: Malinconico

Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)

Assistenti: Giacomo Albanese (Savona) - Kaltoum El Fary (Savona)