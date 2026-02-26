Vela | Alassio piange Francesco Sibello, l'assessore Roberta Zucchinetti: "Il suo un segno indelebile, uomo di mare e campione eccezionale"

Ad Alassio il mondo dello sport e della vela è in lutto per la scomparsa di Francesco Sibello, volto di riferimento e uomo profondamente legato al mare.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e tutta l'Amministrazione Comunale hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore, sottolineando il valore umano e sportivo che Sibello ha rappresentato per la comunità cittadina.

Nel ricordarne la figura, l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti ha dichiarato: “Uomo di mare e campione di eccezionale valore Francesco Sibello ha rappresentato con orgoglio Alassio nel mondo della vela, lasciando un segno indelebile che vive anche nello straordinario percorso sportivo dei suoi figli Gianfranco e Pietro. La città di Alassio ne ricorda con profonda gratitudine il contributo umano e sportivo, simbolo del legame tra la nostra città e il mondo della vela ai massimi livelli, esempio e fonte di ispirazione per generazioni di giovani atleti. Alla famiglia Sibello giungano le più sentite condoglianze”.