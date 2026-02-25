Calcio | Coppa Promozione. Ultimo sforzo per l'Albissole verso la finale, al Faraggiana arriva il Serra Riccò

Fischio d'inizio questa sera alle 20:00 per le semifinali di ritorno di Coppa Promozione.
Salvo sorprese la finale tra Albissole e Angelo Baiardo appare come la più probabile.
La squadra di Cattardico ha infatti espugnato il Negrotto 3-1 all'andata, mentre i neroverdi si sono imposti con il Follo addirittura per cinque reti a zero.
Scontato da parte ceramista il ricorso al turnover, fondamentale per dosare le energie tra infortuni, squalifiche e condizioni dei singoli non ottimali (su tutte quella di Vierci).
Il match del Faraggiana sarà diretto da Tameo di Albenga, coadiuvato da Chiefalo di Savona e Pistis di Genova.
Webcronaca e livescore su Svsport.it