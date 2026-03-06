 / Rubriche

Rubriche | 06 marzo 2026, 07:00

Il Molo 8.44 celebra la Festa della Donna con una giornata dedicata a bellezza, astrologia e benessere

Dalle 11 alle 19 sarà possibile incontrare alcune professioniste che accompagneranno le partecipanti in brevi esperienze dedicate all’immagine, all’intuizione e alla conoscenza di sé

Il Molo 8.44 celebra la Festa della Donna con una giornata dedicata a bellezza, astrologia e benessere

Domenica 8 marzo il centro commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure festeggia la Festa della Donna con un’iniziativa speciale pensata per offrire alle visitatrici un momento di scoperta, leggerezza e valorizzazione personale.
 

Dalle 11 alle 19, negli spazi della galleria, sarà possibile incontrare alcune professioniste che accompagneranno le partecipanti in brevi esperienze dedicate all’immagine, all’intuizione e alla conoscenza di sé.

Durante la giornata le visitatrici potranno lasciarsi incuriosire da una lettura simbolica con la cartomante, scoprire la propria carta astrale attraverso il calcolo del tema natale — realizzato a partire da data, ora e luogo di nascita e consegnato in stampa personalizzata — oppure ricevere consigli mirati da un’esperta di visagismo per valorizzare il proprio volto, dal make-up agli accessori fino alla scelta degli occhiali più adatti.
 

Sarà inoltre presente una make-up artist per consulenze flash e suggerimenti personalizzati, pensati per esaltare in pochi gesti la propria immagine.

Ad accogliere le visitatrici anche all’esterno del centro sarà una hostess dedicata, pronta a invitare le donne a vivere questa esperienza gratuita pensata come un piccolo regalo di attenzione e benessere in occasione dell’8 marzo.

La partecipazione è libera fino a esaurimento disponibilità nelle diverse postazioni.

I. P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium