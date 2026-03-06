Il Molo 8.44 celebra la Festa della Donna con una giornata dedicata a bellezza, astrologia e benessere

Domenica 8 marzo il centro commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure festeggia la Festa della Donna con un’iniziativa speciale pensata per offrire alle visitatrici un momento di scoperta, leggerezza e valorizzazione personale.
Dalle 11 alle 19, negli spazi della galleria, sarà possibile incontrare alcune professioniste che accompagneranno le partecipanti in brevi esperienze dedicate all’immagine, all’intuizione e alla conoscenza di sé.
Durante la giornata le visitatrici potranno lasciarsi incuriosire da una lettura simbolica con la cartomante, scoprire la propria carta astrale attraverso il calcolo del tema natale — realizzato a partire da data, ora e luogo di nascita e consegnato in stampa personalizzata — oppure ricevere consigli mirati da un’esperta di visagismo per valorizzare il proprio volto, dal make-up agli accessori fino alla scelta degli occhiali più adatti.
Sarà inoltre presente una make-up artist per consulenze flash e suggerimenti personalizzati, pensati per esaltare in pochi gesti la propria immagine.
Ad accogliere le visitatrici anche all’esterno del centro sarà una hostess dedicata, pronta a invitare le donne a vivere questa esperienza gratuita pensata come un piccolo regalo di attenzione e benessere in occasione dell’8 marzo.
La partecipazione è libera fino a esaurimento disponibilità nelle diverse postazioni.