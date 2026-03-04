Calcio | Tornei estivi. Torna l'appuntamento col Trofeo Città di Albenga, shoot out e Under 17 le novità del 2026 (VIDEO)

Il comprensorio ingauno si prepara vivere l'arrivo dell'estate all’insegna dello sport e della condivisione. Il calendario dei Tornei Estivi 2026, organizzato da Emanuele Scorsone e dal suo gruppo di lavoro, è pronto a trasformare l'Annibale Riva di Albenga e il Francesco Merlo di Ceriale nel cuore pulsante del calcio amatoriale e giovanile ligure.





Ecco i cinque appuntamenti imperdibili che scandiranno i mesi di giugno e luglio:

5° Trofeo Città di Albenga

L'estate albenganese si apre ufficialmente con la quinta edizione dell'ormai immancabile trofeo cittadino. Dal 1 giugno fino alla finalissima del 3 luglio, il manto erboso dell'Annibale Riva ospiterà un intenso torneo di calcio a 7. Un mese di sfide serali dove tecnica e appartenenza si mescolano per decretare la squadra regina del compensorio.



"Continuiamo da 11 Metri"

Il 13 giugno, sempre nella cornice dell'Annibale Riva, la pressione salirà alle stelle con un format dedicato agli specialisti del dischetto. Si tratta di un torneo a coppie incentrato sui calci di rigore: un duello di nervi saldi e precisione chirurgica dove la posta in gioco è altissima. Per la coppia vincitrice, infatti, c'è in palio una fantastica crociera.



Campioni di una Notte (6ª Edizione)

Per chi ama il calcio "no stop", l'appuntamento è fissato per il 20 giugno a Ceriale. Nella cornice del "Francesco Merlo", dalle 19:30 e per tutta la notte fino alle prime luci dell'alba, andrà in scena la sesta edizione della classica maratona dedicata al calcio a 5. Un evento unico dove la resistenza fisica, il talento e la lucidità saranno fondamentali per prevalere, in un'atmosfera di festa fino al mattino.



Shoot Out: Rigori in Movimento

Il 27 giugno il format si fa ancora più dinamico e spettacolare. Lo "Shoot Out" porta in campo la sfida dell'uno contro uno: il giocatore parte palla al piede verso la porta, sfidando il portiere in un tempo limitato. È il connubio perfetto tra velocità e freddezza, un evento pensato per regalare spettacolo puro sia ai partecipanti che al pubblico.



1° Trofeo Città di Ceriale Under 17

L'ultima parte del programma è dedicata interamente alle nuove leve. Dal 6 al 19 luglio, sempre al "Merlo" di Ceriale andrà in scena il torneo di calcio a 7 riservato alle categorie miste. La competizione coinvolgerà i ragazzi nati tra il 2008 e il 2015 (suddivisi per fasce d'età), offrendo ai giovani atleti del territorio l'opportunità di vivere da protagonisti le grandi emozioni dei tornei estivi.



Info e Iscrizioni

Per iscrivere la propria squadra o ricevere i regolamenti dettagliati, l'organizzazione risponde via WhatsApp:

Emanuele: 320 555 9189

Loris: 328 325 9263

Matteo: 392 633 2221

Enzo: 392 595 1580