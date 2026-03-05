Giudice Sportivo | Prima Categoria, si arriva fino a cinque giornate. Sanzionati mister Prunecchi, Albingaunia senza Ciravegna e Marquez

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 28/02/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 – AUDACE CAMPOMORONE
Motivo: In quanto a fine partita mentre il ddg si dirigeva negli spogliatoi un sostenitore della società proferiva espressioni ingiuriose ed irriguardose usando anche toni minacciosi.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/4/2026
GIACOBBE DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
Motivo: Perché al 35' del 2^T, per contestare una decisione del ddg, entrava sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso insieme al signor Messina Gaetano, rivolgendo al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose. Dopo la notifica dell’espulsione tentava di andare incontro al ddg con fare minaccioso, senza esito per l’intervento di tesserati della propria squadra.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/3/2026
CANELLA MASSIMO (BORGO RAPALLO 98)
MASSA ANDREA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
DE TRIZIO LEO ALLENATORI (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SQUALIFICA FINO AL 26/3/2026
MESSINA GAETANO (AUDACE CAMPOMORONE)
SQUALIFICA FINO AL 19/3/2026
BEROGNO GIANNI (OLIMPIC 1971)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
MANGIATORDI GIUSEPPE (BORGO INCROCIATI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)
Motivo: Perché al 23 st protestava in maniera veemente per la mancata concessione di un fallo a proprio favore, avvicinandosi al ddg con fare intimidatorio e proferendo espressioni irriguardose.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MORRA PIETRO (PRIARUGGIA G.MORA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TRAVERSO ETTORE (AUDACE CAMPOMORONE)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
CATTANI VALERIO (RIOMAIOR 1965)
PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)
GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
ROMANENGO STEFANO (COGORNESE)
SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
CANTONI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
PARENTE PAOLO (MULTEDO 1930)
GERACI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MBOGE ABDOU AZIZ (RABONA VIA DELLACCIAIO)
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
PERAGALLO PIETRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
PROFUMO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)
CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CARRUS ALESSANDRO (AUDACE CAMPOMORONE)
SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMRI SALAH EDDINE (AUDACE CAMPOMORONE)
VINCENZI MATTEO (BORGORATTI)
FOPPIANO ALESSANDRO (CASARZA LIGURE)
GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
SCIROCCO ANDREA (CEPARANA CALCIO)
BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)
PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)
CHIANTIA SIMONE (PEGLIESE)
RUFFA FRANCESCO (PEGLIESE)
FILIPPONE TOMMASO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)
PIZZORNO ENRICO (ROSSIGLIONESE)
PAGANINI LORENZO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ZANGLA SALVATORE (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (II INFR)
MIRACOLI LUCA (BORGO INCROCIATI)
CILIA STEFANO (BORGO RAPALLO 98)
ZENDRINI LORENZO (BORGORATTI)
CHIAPPUCCI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
SCIUTI FILIPPO (CEPARANA CALCIO)
CIZMJA DRITAN (COGORNESE)
MOSTO FEDERICO (F.C.LAVAGNA 2.0)
BOGGIO AMERIGO (FORZA E CORAGGIO)
TURCATO LORENZO (PANCHINA)
AUFIERO ANDREA (PEGLIESE)
CAVIGLIA GIACOMO (PEGLIESE)
VELEZ MONTOYA JUAN CAMILO (RIOMAIOR 1965)
SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)
WINTOUR PHILIP (SAN LORENZO DELLA COSTA)
GERMI FILIPPO MARIO (VALSECCA SPORT & FUN)
ROMERO ROBINSON MANUEL FERNANDO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
TASSANO GIOVANNI (ATLETICO CASARZA LIGURE)
LALLI LUCA (BORGO RAPALLO 98)
BOCCIARDO MATTEO (CASARZA LIGURE)
BONELLI ANDREA (COGORNESE)
SAVANI GRAZIANO (RIOMAIOR 1965)
SIMEONE PIERGIORGIO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
VETTRAINO ALESSANDRO (VALSECCA SPORT & FUN)
PESENTI DANIEL HYLMI DA (VOLTRI 87)
GARE DEL 01/03/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/03/2026
FAVA GIUSEPPE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
Motivo: Perché dopo il termine della gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/03/2026
RUFOLO LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
TRIGGIANO DANIELE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
BELLO GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALLEGRI PAOLO ALLENATORI (SCiarbo & Cogo Calcio ASD)
SQUALIFICA FINO AL 19/03/2026
CILIO MATTIA (CAMPOROSSO)
Motivo: Perché al 45+5 st lancia dalla panchina un secondo pallone al fine di interrompere un'azione avversaria.
PRUNECCHI MARCO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
Motivo: Perché al termine della gara protestava contro il ddg rivolgendo espressioni ingiuriose ed irriguardose.
Sanzione attenuata per le scuse presentate.
SQUALIFICA (ATLETICO QUARTO)
1 gara – MARGARI LUCA
AMMONIZIONE (VI INFR)
ONEGLIO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
BALLESTRA RICCARDO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
Motivo: Dal 45+5 del st a gioco fermo corre verso un giocatore avversario e lo spinge con forza con entrambe le mani all'altezza del collo, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE 1929)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR DANIEL (ANDORA 1966)
BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)
AKKIOUI MOHAMMED AMINE (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
ANTONELLI MIRKO (CISANO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
BARBIERI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)
DE COL IVAN (ANDORA 1966)
POSLIGUA GARCES MARCO ANTONIO (DINAMO SANTIAGO)
NARDINI TATIANO (IRON FOX AMEGLIESE)
POSENATO JUAN ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)
CEPPI GIANLUCA (ONEGLIA CALCIO)
GAVASSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
DE PAOLIS TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)
PARODI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PICASSO SANDRO RICARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
ROSSANO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
PANUCCI DAVIDE (VELOCE 1910)
KOLA KLEDI (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
GALLESIO ANDREA (CENGIO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DENARO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
BIANCHERI LUCA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SCALI ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
DEL VIGO LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
PLICANTI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CANCILLA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
SPANO LUCA (CAMPESE F.B.C.)
SOTTIMANO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)
SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)
CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
SORACASE IVAN (TORRIGLIA 1977)
DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ROSSI PIETRO ANGELO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
MARZANO GIOELE (VELOCE 1910)
SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)
DONDO ELIA (VIRTUS DON BOSCO)
CASTALDO LUIGI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PARADISI LUCA (BORGHETTO 1968)
ELBOUABDELLAOUI MOHAMMED (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SYLLA ABDULAYE (CENGIO)
ABBADUTO MICHAEL (DINAMO SANTIAGO)
CANNIZZARO GIOVANNI (GOLFO DIANESE 1923)
AVELLANO DAVIDE (PSM RAPALLO)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
FUSETTI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)
FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOCCARDO NICOLO (ATLETICO QUARTO)
CONTI MARCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
ROVANI MATTIA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CALCOPIETRO LUCA (CAMPOROSSO)
ZIZZINI MARCO (CENGIO)
MATTIOLI GABRIELE (IRON FOX AMEGLIESE)
NOGA SABINIANO (LERICI F.C.)
ASCHERI EDOARDO (ONEGLIA CALCIO)
SECCO EDOARDO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GARBARINO PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
MANGINI LORENZO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)