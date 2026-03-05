 / Calcio

Calcio | Pontelungo: i gol della sfida contro la Sampierdarenese, i granata recriminano per l'azione del pareggio avversario (VIDEO)

Sono salite a cinque le sconfitte consecutive incassate dal Pontelungo. Un ruolino di marcia che ha proiettato i granata a sole due lunghezze dalla zona playout.

Anche la trasferta al Morgavi, tra le mura della Sampierdarenese, non ha portato punti utili alla causa ingauna. Il gol iniziale di Ardissone è stato infatti ribaltato in corso d'opera da Tecchiati e Durante.

Proprio sulla rete del pareggio si concentrano i maggiori rimpianti per i ragazzi di Zanardini, per un fallo non rilevato dal direttore di gara, come sottolineato dagli highlights pubblicati sulle pagine ufficiali del club.

