Giudice Sportivo | Promozione. Follo - Don Bosco Spezia in campo per quattro minuti, il Savona perde Colombo e Damonte

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 1/ 3/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 3/2026 FOLLO FOOTBALL CLUB - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
• Visto il referto arbitrale della gara in questione; Rilevato che la gara in epigrafe veniva sospesa al minuto 41 del secondo tempo, sul punteggio di 1 a 0 a favore del Follo Football Club,in quanto sugli spalti nasceva una rissa violenta tra i tifosi delle due società durata fino al minuto 43', allor quando il Direttore di Gara determinava la fine della gara ritenendo l’assenza delle condizioni per la continuazione della gara medesima;
• Ritenuto che la sospensione della gara non sia imputabile a nessuna delle Società e che non sussistono le condizioni per la ripetizione della gara medesima
Dispone:
• la prosecuzione della gara ai sensi dell'art. 30 comma 4 delle NOIF, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa.
Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg nel corso della gara.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 LITTLE CLUB JAMES
Per aver un tesserato della società,dopo il fischio finale,danneggiato e divelto il meccanismo del rubinetto del bagno degli spogliatoi.
Si dispone il risarcimento del danno previa fattura di riparazione.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 3/2026
MONTALDO MAURO MIRCO (LITTLE CLUB JAMES)
Perché al 45+1 del st, rivolgendosi al AA1 usava espressioni irriguardose ed ingiuriose. Sanzione ridotta per aver presentato le scuse alla terna arbitrale.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (III INFR)
SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCALA ALFIO (CA DE RISSI SG)
AMMONIZIONE (I INFR)
VALMATI ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)
Perché al 39^ del 2^T dopo aver commesso un fallo cadeva sopra il giocatore avversario afferrandolo per il collo.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CONTE NICOLAS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
Perché al 39^ del 2^T mentre era in terra, con l’avversario sopra di lui, reagiva con calci e manate.
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
Perché al 41^ minuto del 2^T - in conseguenza di una rissa tra gli spettatori, si lanciava contro la ringhiera cercando di difendere verbalmente suo fratello, coinvolto nella rissa, e sputando verso la tifoseria.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CAMARA IBRAHIMA SORY (SANTERENZINA)
DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
DAMONTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BARISONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
MACAGNO MANUELE (ALBISSOLE 1909)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
AVANZINO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
BARBERO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)
CAROZZA NICOLO (SAMPIERDARENESE)
TECCHIATI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)
TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
GARZON DANIELE (MASONE)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MACCIO LORENZO (MASONE)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
REPETTO EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (III INFR)
APRILE MATTEO (ANGELO BAIARDO)
PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)
TAKU STIVEN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PISACANE MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
POLITO THOMAS (FINALE)
TOBIA ALESSIO (LEGINO 1910)
OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)
DI MARCO MATTIA (SANTERENZINA)
MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)
UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
MAGGIOLINI FILIPPO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ALPICROVI ALESSANDRO (LEGINO 1910)
PIRLO EMANUELE (MASONE)
GUARDONE MATTEO (PONTELUNGO 1949)
VERANI FABRIZIO (SAN CIPRIANO)
SGHAIRI OMAR (SAN DESIDERIO)
CAMPOLO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)
GARIN HERNAN PABLO (CA DE RISSI SG)
SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)
COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)
GALLETTI RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)
MERIALDO FEDERICO (VALLESCRIVIA 2018)