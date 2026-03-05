Giudice Sportivo | Eccellenza. Tre giornate di stop per Moretti, Babliuk e Draghici

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 1/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 3/2026
BREMA DANIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (VI INFR)
DE LUCIA SILVESTRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
PONTE GIULIO (FEZZANESE)
MONTEFORTE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MAGGIALI ALESSANDRO (FEZZANESE)
MONTEMAGNO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
Perché al 34' del st a gioco in svolgimento colpiva con un pugno di media intensità il volto di un avversario.
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
Perché al 45+4 del st, subito dopo il fischio, rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose.
MORETTI LUCA (CARCARESE)
Perché al 45+4 del S.T. dopo il triplice fischio,rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)
FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCALVINI TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
BARACCO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BALESTRINO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAVALLARO MICHELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MASI TOMMASO (FEZZANESE)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
SECCO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
ALLOCCA GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GALLI DANIELE (CARCARESE)
CORRADO MATTIA (FEZZANESE)
CONSOLI MIRKO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PACCAGNINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DALL ASTA NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)
DE RIGO MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)
CAUTERUCCIO BRANDO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
VENTURA DANIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
ROBOTTI GABRIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
MORAMARCO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ZUNINO ELIA (CARCARESE)
FEDERICI MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
IEMOLO NDIAYE KARIM (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DEFILIPPI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
GRECO GIANLUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LOMBARDO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)