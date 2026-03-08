Calcio | Eccellenza. Finale thrilling al "Devincenzi"! Il Pietra Ligure rimonta due reti in due minuti al Rivasamba: finisce 2-2

PIETRA LIGURE - RIVASAMBA 2-2 (Villa 59', M. De Filippi 71', Sogno 87', Insolito 88')

54' finisce dopo un fuorigioco dubbio fischiato al Pietra la sfida

50' cinque di recupero

49' Diakhate al posto di Villa, gioco ancora fermo. L'assistente ha ammesso l'errore a Fousfos, espulso Sogno e annullato il cartellino a Pavese: è un caos...

46' espulso Pavese! L'assistente ha segnalato un altro rosso, Fousfos non aveva visto nulla, ma c'è stato un contatto a palla lontana e uno scambio di persona anche pare: c'è tanta confusione

45' è una bolgia il Devincenzi, sta spingendo il Pietra e la squadra di Moraglia ci crede

43' FOLLIA PIETRA! ARRIVA IL PARI CON INSOLITO, CLAMOROSO AL DE VINCENZI. L'attaccante insacca dalla sinistra e si leva la maglia nella grande esultanza collettiva

42' ACCORCIA IL PIETRA CON SOGNO, E' LUI A RIBATTERE IN RETE DOPO IL TIRO PARATO DI ROVERE

40' Villa si mangia il tris! A tu per tu supera Vernice ma recupera tutto Ravoncoli prima che la sfera termini in rete

38' Tassotti per De Rigo nel Rivasamba

37' espulso Pili, l'assistente ha richiamato Fousfos per il cartellino

34' duro Dominici su Firenze, il n.5 rimane a terra necessitando le cure della panchina

33' Malagrida per Iorio nel Pietra

30' giallo anche per De Rigo

29' ammonito Moraglia, fischiato un dubbio fuorigioco a Sogno che ha scatenato delle proteste

28' Insolito per Gasco nel Pietra

26' SUL CORNER ARRIVA IL RADDOPPIO DEL RIVASAMBA CON L'INCORNATA DI MATTEO DE FILIPPI

25' Xhindi per Edoardo De Filippi nel Rivasamba. Diagonale di Villa poco prima deviato: corner arancionero

23' prova De Rigo da fuori senza però trovare la porta

22' deviazione di Dominici sul pallone tagliato dalla sinistra, ma sfera sul fondo

19' dentro Dominici, esce Odasso nel Pietra. Giglio scende in mediana, il neoentrato davanti e Sogno dietro

14' RIVASAMBA IN VANTAGGIO CON VILLA! Azione dei calafati che portano al tiro il proprio attaccante, che riesce a colpire in area con un tiro basso, forse anche sporcato

9' pericoloso ancora da piazzato il Pietra, nuovamente Sogno a far sua la sfera e a provare una sorta di girata, occasione che sfuma con Cammarota che rimane a terra vittima di un contatto non ravvisato

6' spizzata sul primo palo di Sogno su un corner dalla destra, ma non inquadra lo specchio

2' ribattuto Villa, palla poi a Cusato che non trova la porta

16:02 ripartiti senza variazioni

SECONDO TEMPO

46' termina la prima frazione. La partita la sta facendo il Pietra, ma il Rivasamba si sta difendendo e ha fatto vedere in un paio di situazioni che può colpire

45' uno di recupero

44' giu Iorio in area, si lamenta il Pietra, ma Fousfos lascia proseguire. Scambio di vedute tra le due panchine sull'episodio, qualche parola di troppo e l'arbitro richiama subito alla calma

41' giocata di Odasso a liberarsi da fuori, manca però la potenza nella conclusione che viene raccolta da Cammarota

40' torna a rendersi pericoloso il Pietra, su una palla dalla destra, Rovere arriva di gran carriera, ma destro altissimo: peccato

38' troppo spazio per Villa, l'attaccante calcia da fuori, tiro potente ma Vernice respinge

35' ci prova Villa per il Rivasamba, tiro tra le braccia di Vernice

28' ammonito Gasco, perso il contrasto in ripartenza e ammonizione scontata

23' doppia occasione Pietra. Prima la grande ripartenza di Rovere, Giglio e poi ancora Rovere che incrocia, ci mette il guantone Cammarota. Poi Sogno ci prova in girata, respinge ancora Cammarota

20' è partito bene il Pietra, approccio positivo e partita aggredita, ha combinato poco finora il Rivasamba

12' Leo sulla sinistra mette in mezzo, stop e girata di Sogno ribattuta, termina poi l'azione per una spintarella di Leo

10' il Rivasamba costruisce sulla sinistra e arriva fino in area, batti e ribatti risolto dal Pietra in qualche modo

5' risponde il Rivasamba con Villa, tiro deviato e recuperato poi da Vernice, forse fallo di mano, qualche lamentela degli arancioneri

4' partenza sprint del Pietra, altra occasione, stavolta parte dal cross di Iorio, non riesce a deviare in rete Rovere ul secondo palo

2' subito una chance per il Pietra con lo stacco di Ravoncoli sulla punizione di Odasso

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

E' sfida tra seconda e terza in classifica e soltanto due punti separano Pietra Ligure e Rivasamba. Con il Millesimo a +5, diventa fondamentale battere i calafati per i pietresi, sia per continuare la corsa sui giallorossi, sia per creare un gap per la seconda piazza.

Formazioni

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Leo, Giglio, Rovere, Sogno, Iorio, Pavese, Fatnassi

A disposizione: Duberti, Pili, Insolito, Dominici, Faedo, Siriu, Malagrida, Santanocito, Prudente

Allenatore: Moraglia

RIVASAMBA: Cammarota, Garbarino, M. De Filippi, Sanguineti, Firenze, Sinatra, E. De Filippi, Linale, Villa, Cusato, De Rigo

A disposizione: Cervone, Santinelli, Tassotti, Bacigalupo, Ruffino, Bartolozzi, Diakhate, Xhindi, Mirto

Allenatore:

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistenti: Jacopo Nicolò Pascale (Novi Ligure) - Jetmir Hasa (Albenga)