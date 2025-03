Calcio, Carcarese. La rincorsa continua con il 4-2 al Cella, Battistel: "Gara interpretata bene, ora continuiamo a crederci"

“Potevamo sicuramente fare meglio dopo il vantaggio, loro hanno pareggiato su l’unica azione creata su palla inattiva. Nel complesso però credo che la partita sia stata giocata nella maniera corretta, nel secondo tempo si sono aperti più gli spazi e chi è entrato oggi ci ha dato qualcosa in più, questo nella nostra rosa deve essere la normalità. In generale l’abbiamo condotta bene, riuscendo a trovare poi tre gol, sul 4-1 ci siamo abbassati un pochino, ma non abbiamo sofferto troppo, il loro raddoppio è arrivato su una deviazione fortunosa. In ogni caso affrontavamo una squadra di tutto rispetto, anche a Genova avevamo fatto fatica, era quindi normale per caratteristiche che oggi sarebbe stata una partita così. Noi dobbiamo provare a vincere tutte le partite, lo abbiamo fatto prima della sconfitta di Pontelungo e pure con il Pontelungo, con i nostri alti e bassi come è normale in questo sport, dobbiamo continuare a crederci. Sappiamo che domenica prossima con la Superba non sarà facile, ma proveremo di nuovo a portare a casa i tre punti”

Le parole di mister Battistel dopo la vittoria con il Cella ai canali ufficiali biancorossi