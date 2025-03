Calcio, Serie D. Il Vado cede a Varese di misura, la tifoseria biancorossa contesta Tarabotto

VARESE - VADO 1-0 (81' Vitofrancesco)





Finale a Masnago: vince il Varese, che nella ripresa ha costruito e attaccato di più.

48' Montesano ammonito: ferma Romero che stava partendo a centrocampo



45' Cinque minuti di recupero



44' Merkaj per Abonckelet nel Vado



44' Doppio tentativo, prima di Romero e poi di Barzotti, sempre su azione personale da destra, conclusi con tiri a lato



40' Angolo Vado. Nulla di fatto

38' Esce Banfi, entra Ferrieri. Scelta coraggiosa...



36' GOL VARESE Vitofrancesco, l'anima del Varese, piazza un pallone perfetto nell'angolino alto su calcio piazzato: esplode Masnago. Anche perché segna il giocatore-maglia



33' Banfi si prende una punizione per il Varese a un passo dall'area. E' pronto Vitofrancesco



29' Angolo Varese, palla a Mikhaylovskiy che tira alle stelle



29' Spinge il Varese



27' OCCASIONE VARESE Valagussa al gran tiro deviato da Abonckelet: Bellocci si supera. Poi c'è il tentativo di rovesciata centrale di Barzotti



24' Donaggio per Capra tra gli ospiti

21' Banfi in area spara altissimo. Come notate, la partita ora è un flipper piena di situazioni pericolose



20' Fuori Pisanu, dentro Lora nel Vado dopo un tiro del varesino De Angelis dal limite a lato



18' OCCASIONE VADO Capra per Vita dall'altra parte, ma il numero 11 ospite arriva un secondo in ritardo a toccare il pallone del vantaggio davanti al portiere Piras



17' OCCASIONE VARESE Valagussa-Romero-Barzotti, azione micidiale biancorossa con tiro finale dell'attaccante a un passo dal gol. Bellocci dice no



14' Angolo Varese



13' De Angelis per Maccioni, il migliore del Varese, e Romero per D'Iglio

8' Ammonito Venneri per un fallo su Maccioni. Vitofrancesco manda sul fondo la punizione



7' Picone per Cottarelli, applauditissimo dal suo ex pubblico, nel Vado



7' Si vede il Vado: Vita entra in area contrastato da Mikhaylovskiy, i due si ostacolano a vicenda

2' OCCASIONE VARESE Maccioni tocca a colpo sicuro davanti alla riga di porta del Vado dopo un colpo di testa di Valagussa. Abonckelet salva i liguri con un intervento disperato che evita il gol



1' C'è un fallo di Pisanu, già ammonito, su D'Iglio. Ci stava il secondo giallo, ma si prosegue



1' Si riparte





Fine 1° tempo: Valagussa finisce giù in area in chiusura di tempo ma non ci sono neppure proteste. Squadre negli spogliatoi, giusto 0-0, si è corso tanto ma senza costrutto



45' Un minuto di recupero



44' Torniamo al Franco Ossola dove in questi 44 minuti hanno vinto precipitazione ed equilibrio su un campo che solleva sabbia ovunque si muova il pallone. Pari sacrosanto: al Varese è mancato soprattutto l'ultimo passaggio, il Vado ha fatto ciò che doveva

40' OCCASIONE VARESE Replica il Varese con una palla che danza pericolosamente nell'area del Vado finché Vitofrancesco sbaglia mira. Poco dopo D'Iglio ha la palla giusta, ma il portiere Bellocci para in tuffo a dire il vero senza troppe difficoltà

38' OCCASIONE VADO Vita ha la palla buona in area, ma il suo tiro viene fortunosamente per il Varese deviato in angolo



38' Lampo di D'Iglio, ruba palla e serve Maccioni in area anticipato in angolo. Nulla di fatto



35' Venneri abbatte a due mani Banfi a un passo dall'area: l'arbitro fa proseguire tra le proteste. Nel Varese finora manca totalmente D'Iglio su un campo che è un "sabbion" più adatto al beach volley



30' Maccioni-Montesano, contrasto in area ospite con il varesino che cade. Ma, giustamente, non c'è nulla

27' Pisanu abbatte Maccioni, il migliore del Varese, che stava piombando inarea: punizione dai trenta metri e ammonizione per il giotore ospite



23' Angolo Varese che si conclude con un tiro altissimo di Maccioni



22' Monteverde per Abonckelet nell'area biancorossa, intervento al volo del giocatore del Vado in spaccata che manda altissimo

20' Per ora la partita è in tribuna: il numero 1 del Vado ora sta discutendo amabilmente in piedi con i poliziotti che gli si sono avvicinati. Ricordiamo che al Franco Ossola è aperto solo il settore della tribuna



17' Il siparietto continua e s'aggrava: la curva di casa continua a insultare Tarabotto, che si rialza per replicare. Intervengono alcuni poliziotti



15' Siparietto in tribuna: la curva "saluta" Tarabotto in maniera tutt'altro che simpatica, mandandolo a quel paese, e il presidente del Vado si alza sbracciando e salutando gli stessi ultrà biancorossi

12' Barzotti-Daqoune-Vitofrancesco, nuova azione dei padroni di casa fermata giustamente in fuorigioco

11' Battaglia in area Alfiero-Ropolo. Per ora nessuna occasione o azione degna di nota

9' Doppia azione di Banfi, fermato a un passo dall'area. Gara aperta

3' Barzotti piomba involontariamente sul portiere ospite Bellocci, che resta a terra. Poi si rialza

1' Partiti. Oggi campo in condizioni orribili, si alza anche la sabbia

PRIMO TEMPO





Il presidente del Vado, Franco Tarabotto, è in tribuna. Bellissimi i saluti di Cottarelli ai suoi ex compagni e all'ex squadra

Siamo in diretta da Masnago: giornata nuvolosa, 13-14 gradi, buon pubblico





Varese (4-3-3): Piras; Vitofrancesco, Mikhaylovskiy, Ropolo, Piccioli; Daqoune, D’Iglio, Valagussa; Maccioni, Banfi, Barzotti. A disposizione: Ferrari, Malinverno, Ferrieri, Mazzola, Marangon, De Angelis, Marchisone, Romero. Allenatore: Floris



Vado (4-3-1-2): Bellocci; Cottarelli, Venneri, Montesano; Pisanu, Abonckelet, Foglio, Monteverde; Capra, Vita, Alfiero. A disposizione: Sattninio, Lora, Picone, Mameli, Michelucci, Pompilio, Merkaj, Donaggio, Prisco. Allenatore: Boisfer



Arbitro: Francesco Martini di Valdarno (Michele Poneti di Firenze – Giovanni Gallà di Pistoia)



Note - Angoli: 0-0