Calcio, Eccellenza. Il Celle Varazze contro il Baiardo da prima della classe, Pietra obbligato a riprendere la corsa

Prima domenica da capolista per il Celle Varazze. I biancoblu sono stati abili a approfittare dello scivolone inatteso del Rivasamba contro la Praese, mettendo la freccia sui calafati e installandosi al primo posto in classifica.

A otto partite dalla fine la squadra di Pisano ha il proprio destino tra le mani, a partire dalla gara delle 15:00 contro l’Angelo Baiardo.

Un Rivasamba a cui guarda ad ora il Pietra Ligure, per tornare a meno di sette punti dal secondo posto e rientrare quindi nella griglia playoff. I biancocelesti non hanno però alternative a partire dalla trasferta con la Genova Calcio: da qui alla fine del torneo dovranno tenere ritmi a dir poco elevati se vorranno accedere agli spareggi per salire in Serie D.

La San Francesco, infine, proverà a dar seguito al proprio filotto davanti alla Voltrese. Tre punti all’Ellena potrebbero avvicinare in maniera tangibile la quota salvezza per i rossoblu.