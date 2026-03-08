Calcio | Sfuma all'88' il match point del Millesimo, il Campomorone riprende in extremis la capolista

Protare a sette punti il gap sul secondo posto, arrivati a sei giornate dal termine, avrebbe di fatto spalancato le porte della Serie D al Millesimo.

Non che il pareggio in casa del Campomorone sia un brutto risultato, in abbinata al 2-2 tra Pietra Ligure e Rivasamba, ma resta comunque un pizzico di rammarico nelle fila della truppa giallorossa durante il rientro in Val Bormida.

L'avvio vede il Campomorone spingere sull'acceleratore, cercando di intimorire subito gli avversari con le conclusioni di Zanoli e Licco. Quest'ultimo, al 9', reclama anche un penalty per un sospetto tocco di braccio di Facello, ma l'arbitro lascia correre. La pressione locale viene premiata al 23': Giacobbe sblocca il match con una prodezza balistica che spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali, facendo esplodere il pubblico di casa.

La reazione del Millesimo, però, non si fa attendere e si concretizza sugli sviluppi dei calci piazzati guidati dal capitano Villar. Al 35', è Gualtieri a ristabilire l'equilibrio svettando sul secondo palo dopo un corner da destra. Passano solo cinque minuti e lo scenario si ribalta completamente: ancora un angolo di Villar trova la testa di Lazzaretti, che trafigge Atzori per il sorpasso ospite.

Nella ripresa, il Campomorone rientra in campo con il chiaro intento di raddrizzare la serata. Al 58' esplodono nuove proteste per un presunto fallo di mano in area savonese, ma anche in questo caso il direttore di gara non interviene. Gli assalti dei genovesi si fanno asfissianti: Righetti e Canepa sfiorano il gol a più riprese, sbattendo contro la resistenza eroica di Facello e le parate decisive di Canevari.

Proprio quando il Millesimo sembrava poter portare a casa l'intera posta, la difesa ospite capitola. All'87', dopo un forcing incessante, Bacigalupo trova la zampata vincente da sottomisura, fissando il risultato sul definitivo 2-2.

CAMPOMORONE S.OLCESE: Atzori, Calcagno A., Bacigalupo, Franchi, Zanoli, Licco, Giacobbe, Mataloni, Rezi, Fassone, Righetti M.

MILLESIMO: Canevari, Piccardo M., Cigliutti, Facello, Sicca, Gadau, Totaro, Lazzaretti, Piccardo S., Villar, Gualtieri