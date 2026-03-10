Calcio | Carcarese, altra sconfitta per l'Under21, ma Abbaldo guarda al sodo: "Soddisfatto della prestazione, la crescita conta più dei punti" (VIDEO)

Nonostante una nuova sconfitta, è un Roberto Abbaldo che promuove con convinzione la prova dell'Under 21 della sua Carcarese a cui però non bastano novanta minuti giocati a tratti in maniera superiore rispetto all'avversario per portare via punti al Pallare, vittorioso per 1-0 al "Corrent".
Tra l'imprecisione sotto porta e alcune assenze pesanti, però, per il direttore generale biancorosso conta il percorso intrapreso per la maturazione dei giovani capaci di mettere in crisi formazioni molto più esperte e quotate grazie a un'identità tattica sempre più definita.