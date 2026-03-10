Calcio | Silvestri trascina il Savona, col Ca de Rissi tre punti chiave: "Meno occasioni, ma più cattiveria" (VIDEO)

Ritrova il sorriso e tre punti pesantissimi sul fil di sirena il Savona nella sfida play-off contro il Ca' De Rissi, piegato 2-1 grazie a un rigore decisivo trasformato al 95' e la doppia firma di Marco Silvestri, protagonista assoluto con una doppietta.

Due gol che premiano una squadra che è riuscita ad essere cinica in una partita "sporca" e meno ricca di occasioni rispetto alle precedenti uscite. Dopo i rimpianti della domenica passata, però, i biancoblu hanno dimostrato la cattiveria necessaria non solo per rifarsi ma anche per aggiudicarsi lo scontro diretto, mantenendo accesa la speranza per un piazzamento nei playoff.

Il finale di stagione si preannuncia una rincorsa serrata verso la Praese, che non accenna a rallentare. Nonostante il primo posto sembri ormai un traguardo quasi proibitivo, il centrocampista ha ribadito che l'obiettivo del gruppo resta quello di provare a macinare vittorie con continuità, anche attraverso la capacità di soffrire e colpire nei momenti cruciali, mettendo da parte il gioco fluido in favore della concretezza e del risultato immediato.