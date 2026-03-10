Calcio, Speranza. Davide Pisano sollevato dall'incarico, c'è l'ufficialità del club

La sconfitta interna contro lo Sciarbo & Cogo è coincisa con la conclusione dell'esperienza di Davide Pisano sulla panchina dello Speranza.
L'ufficialità è arrivata questa sera dalla società rossoverde.
Lo Speranza aveva iniziato in maniera incoraggiante la stagione, per poi scivolare mano a mano a ridosso della zona playout.
Il comunicato:
"La società ASD Speranza 1912 comunica di aver sollevato, di comune accordo, Davide Pisano dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra a causa di un periodo negativo e di problemi logistici lavorativi.
Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club e un grande in bocca al lupo per le avventure future".