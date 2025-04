Calcio, Savona, Gol e sorrisi al 1° Memorial Stefano Delucis, riconoscimento speciale per Cristiano Giuntoli (FOTO)

Con l'inoltrarsi della primavera i tornei giovanili organizzati dai club del nostro comprensorio entrano nel vivo.

Una bella novità è arrivata da Savona, con il club biancoblu pronto a istituire il Memorial Stefano Delucis.

Alla guida del vivaio degli Striscioni c'è il figlio Alessandro, protagonista di una doppia particolare emozione sul terreno del Levratto.

"È stata una bella giornata di Sport con 110 bimbi della leva 2015 e 2016/17 che per tutta la giornata si sono dati battaglia sui quattro campi ricavati al "Felice Levratto" di Zinola.

Alla fine nessuno ha vinto e nessuno ha perso perche non c’era classifica ma ha vinto lo sport e il divertimento!

Un riconoscimento speciale è stato dato Cristiano Giuntoli che dal Savona è arrivato ai vertici del calcio mondiale!

Un grazie speciale al Comune di Savona e al comune di Niella Tanaro, dove mio papà fu sindaco, presenti e premiati con l’assessore Rossello e il Sindaco Mina!

Diamo fin da ora appuntamento al prossimo anno con un torneo che vorremmo diventasse un riferimento per il calcio giovanile".

<figure class="image"> </figure>