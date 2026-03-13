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Calcio | 13 marzo 2026, 19:08

Calcio | Promozione. I fischietti e gli assistenti per la 25° giornata

Kartal dirigerà Ceriale - Praese

Kartal dirigerà Ceriale - Praese

BAIA ALASSIO AUXILIUM – SERRA RICCO’1971

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistenti: Mario Preci (Savona), Kaltoum El Fary (Savona)
 

CERIALE CALCIO – PRAESE 1945

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Matteo Crotti (Genova), Giacomo Ferrari (Genova)
 

LITTLE CLUB JAMES – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)

Assistenti: Luigi Arado (Genova), Luca Risso (Genova)
 

MASONE – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Alessandro Padula (Novi Ligure)

Assistenti: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure), Manuel Rodio (Genova)
 

SAMPIERDARENESE – LEGINO 1910

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Assistenti: Giacomo Albanese (Savona), Francesco Da Canal (Genova)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Alessandro Bresciani (Genova)

Assistenti: Francesco Monaci (Genova), Pietro Pollero (Savona)
 

SESTRESE BOR. 1919 – CA DE RISSI SG

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistenti: Jacopo Nicolo' Pascale (Genova), Davide Biggi (Genova)

Redazione

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