Calcio | Promozione. I fischietti e gli assistenti per la 25° giornata

BAIA ALASSIO AUXILIUM – SERRA RICCO’1971
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistenti: Mario Preci (Savona), Kaltoum El Fary (Savona)
CERIALE CALCIO – PRAESE 1945
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistenti: Matteo Crotti (Genova), Giacomo Ferrari (Genova)
LITTLE CLUB JAMES – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistenti: Luigi Arado (Genova), Luca Risso (Genova)
MASONE – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Alessandro Padula (Novi Ligure)
Assistenti: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure), Manuel Rodio (Genova)
SAMPIERDARENESE – LEGINO 1910
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistenti: Giacomo Albanese (Savona), Francesco Da Canal (Genova)
SAVONA F.B.C. 1907 – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Alessandro Bresciani (Genova)
Assistenti: Francesco Monaci (Genova), Pietro Pollero (Savona)
SESTRESE BOR. 1919 – CA DE RISSI SG
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistenti: Jacopo Nicolo' Pascale (Genova), Davide Biggi (Genova)