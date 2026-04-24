ArteGinnastca | Beatrice Tanghetti Amato ancora tra le migliori: quarta piazza conquistata al Gold Allieve

In occasione del Campionato Italiano Gold Allieve ha preso parte alla manifestazione l’atleta Beatrice Tanghetti Amato, classe 2015, tesserata per la sezione di ginnastica ritmica dell’A.S.D. ArteGinnastica, confermandosi ancora una volta tra le prime quattro ginnaste d’Italia.

Dopo un percorso di selezione particolarmente impegnativo, articolato in due prove regionali e una prova di Zona Tecnica, soltanto 24 atlete provenienti da tutta Italia ottengono l’accesso alla fase nazionale del Campionato Italiano.

Si tratta di un iter complesso, soprattutto in una categoria in cui la Federazione Italiana non consente la libera scelta dell’attrezzo – come avviene nelle gare di specialità – ma impone esercizi prestabiliti tra i cinque attrezzi della ginnastica ritmica (fune, cerchio, palla, clavette e nastro). Nelle prime due fasi Beatrice ha gareggiato con cerchio e fune, mentre nella fase nazionale è stata chiamata a sostenere tre prove: fune, palla e cerchio.

Nonostante la giovane età, Beatrice affrontava la sua terza partecipazione al Campionato Italiano Gold. Nelle edizioni 2024 e 2025 aveva già ottenuto il quarto posto, in entrambe le occasioni penalizzata da qualche imprecisione.

Nel 2026 l’approccio è stato ancora più ambizioso: con ArteGinnastica ha intrapreso un percorso accademico che prevede allenamenti quotidiani dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00, oltre a tre ore di lavoro anche al sabato in assenza di gare. A questo si aggiunge l’inserimento nel CAT (Centro Addestrativo Territoriale) regionale della Liguria. Beatrice si è quindi presentata a Chieti accompagnata da uno staff tecnico determinato a sostenerla fino al raggiungimento del podio.

La gara si è aperta con l’esercizio alla palla, eseguito con grande qualità: una prova elegante e sicura, caratterizzata da poche e lievi imprecisioni, che le ha garantito un punteggio elevato. Successivamente, alla fune, ha dimostrato solide capacità tecniche, ma un errore importante nel finale ha inciso sul risultato. La competizione si è conclusa con un esercizio al cerchio di altissimo livello, impeccabile e potenzialmente da podio.

Il distacco finale è stato minimo: appena 0.2 punti dal terzo posto. Resta però una prestazione di grande rilievo, soprattutto per l’esercizio al cerchio, che ha permesso a Beatrice una significativa rimonta dopo l’errore alla fune, con uno score di 22.250, secondo punteggio nazionale su quell’attrezzo.

Beatrice Tanghetti Amato conclude così anche il 2026 al quarto posto assoluto in Italia, per il terzo anno consecutivo, risultato accompagnato da un comprensibile rammarico ma anche da una conferma di altissimo livello.

Dalla società ArteGinnastica sottolineano come, al di là del piazzamento, l’atleta abbia dimostrato qualità e continuità non comuni: mantenere per tre anni consecutivi la quarta posizione in un Campionato Italiano di ginnastica ritmica è un traguardo di grande valore, soprattutto in un contesto dove le classifiche possono cambiare drasticamente di anno in anno. La continuità di rendimento evidenzia determinazione, capacità di lavoro e un percorso tecnico in costante crescita.

Anche la Polisportiva del Finale condivide e rafforza questo messaggio: in competizioni di alto livello, anche un piccolo errore può fare la differenza tra podio e quarto posto. Tuttavia, risultati come un quarto o quinto posto restano espressione di grande valore sportivo. L’agonismo spinge verso il podio, ma l’attenzione rimane rivolta prima di tutto alla crescita delle persone, soprattutto quando si tratta di atlete così giovani.