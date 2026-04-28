Ginnastica | Polisportiva Maremola 1914 in festa: Alice Barisone oro Gold Allieve all’interregionale di Torino

Prestazione da incorniciare per la Ginnastica Polisportiva Maremola 1914, che festeggia il successo di Alice Barisone nella zona tecnica Gold Allieve. La giovane atleta, classe 2017, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Allieve 1 durante la prova interregionale disputata a Torino sabato 25 aprile.

Una gara di alto livello quella offerta da Alice, capace di distinguersi tra ben 57 partecipanti grazie a un esercizio preciso e convincente che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Un risultato prestigioso che vale anche il pass diretto per la fase nazionale, in programma il prossimo 10 maggio a Pieve di Soligo.

Grande soddisfazione in casa ValMaremola, dove tecnici e società sottolineano non solo il risultato sportivo, ma anche l’apprezzamento ricevuto durante la manifestazione. «Siamo piacevolmente colpiti dai numerosi complimenti ricevuti in campo gara dagli addetti ai lavori per la qualità del lavoro che stiamo svolgendo – spiegano gli allenatori –. Intorno ad Alice si è creato un tifo che ha coinvolto atleti, tecnici e genitori anche di altre società e regioni, tutti partecipi della vittoria di questa giovane atleta. Ringraziamo tutti per il supporto ricevuto».

Ora l’attenzione si sposta sulla finale nazionale, dove Alice Barisone proverà a confermare quanto di buono mostrato a Torino, portando ancora una volta in alto i colori della Ginnastica ValMaremola.