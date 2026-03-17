“A cena con Fabrizio Ravanelli”: serata di gala con “Penna Bianca” per lo Juventus Club Pietra Ligure

Lo Juventus Club Pietra Ligure si prepara ad un grande appuntamento. Venerdì 20 marzo, alle ore 20.30, presso il Ristorante Bosio di Bardino Nuovo, andrà in scena una serata speciale: “A cena con Fabrizio Ravanelli”.

Protagonista dell’evento sarà una delle figure più amate della storia juventina: “Penna Bianca”, simbolo di grinta e determinazione, che incontrerà i tifosi per condividere ricordi, emozioni e aneddoti legati alle pagine più gloriose del club bianconero.

La serata non sarà solo conviviale: è infatti prevista anche la cerimonia ufficiale di intitolazione del Club a Fabrizio Ravanelli, un riconoscimento significativo che suggella il legame tra il campione e la comunità juventina locale.

Ravanelli ha vestito la maglia della Juventus dal 1992 al 1996, diventando subito uno dei protagonisti dell’attacco bianconero grazie al suo fiuto per il gol e alla capacità di segnare in partite decisive. Con la Juve ha conquistato uno scudetto (1994-95), Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Coppa UEFA e, soprattutto, la Champions League 1996: il momento più iconico resta il suo gol nella finale di Roma contro l’Ajax, nella notte che vide poi la Juventus laurearsi campione d’Europa.

La partecipazione all’evento è fissata a 40 euro: parte del ricavato andrà in beneficenza all’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” e sarà devoluto al Reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia, denominato, “AREA CUORE”, dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e servirà per l’acquisto di un prezioso quanto sofisticato strumento indispensabile per garantire i migliori risultati e performance durante i complicati e delicati interventi di cardiochirurgia pediatrica, una “piattaforma per elettrochirurgia”.

Si prevede una grande affluenza, vista l’importanza dell’ospite e il valore simbolico dell’iniziativa.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Dario al +39 349 5290481.