Atletica Arcobaleno | Pollice alto per il mezzofondo a Montecarlo, brillao Sinesi, Laura e Azzarini

Riunione infrasettimanale allo Stadio monegasco Louis II di Montecarlo, in uno scenario come sempre molto attraente e particolare.
E in questo contesto trovano l’ispirazione giusta fondisti e mezzofondisti targati Arcobaleno!
Gli 800 femminili vedono una Irene Sinesi tornata ad imporsi sul rettilineo finale con la grinta dei giorni migliori: crono positivo di 2.19.34, con il rammarico per una prima parte di gara forse non troppo veloce.
Bene anche Alessia Laura che conquista l’argento alle spalle della compagna di allenamenti chiudendo in 2.20.50. E’ quinta Asia Zucchino in 2.23.58.
Sui 3.000 uomini torna a proporsi su buoni livelli Andrea Azzarini che, in una gara piuttosto nervosa ì, chiude in sesta posizione con il crono di 8.36.98. Buona prova anche dello junior Edoardo Casale, 9.04.84 all’arrivo.
Nello sprint si conferma in un buon momento Andrea Biale che, nonostante un incidente allo start conquista un buon argento correndo in 11.36 con vento leggermente contrario.
Bene sui 400 Matteo Cioni, che si aggiudica la serie con un crono inferiore ai 50 secondi ma viene poi purtroppo squalificato, presumibilmente per uno sbandamento sull’arrivo.
Positive anche le prove delle 400iste varazzine Maria Teresa Del Gobbo (1.02.70 il suo tempo) e Sara La Torre (1.03.80).